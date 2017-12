Mann tiltalt for å ha holdt stedatteren fanget i 19 år

Mannen skal ha bortført stedatteren i 1995 eller 1996 og holdt henne fanget blant annet i Mexico. 63-åringen er også tiltalt for å ha voldtatt et barn under 14 og to tilfeller av barnemishandling, opplyser domstolen i Wagoner fylke i delstaten Oklahoma.

Første gang mannen forgrep seg på stedatteren skal hun ha vært 11 eller 12 år gammel. I samme periode skal han ha «giftet seg» med henne og gitt henne en ring.

De reiste rundt i USA og Mexico, men kom stadig tilbake til Oklahoma for å hente posten, slik at folk skulle tro de fortsatt var i området. Den tiltalte skal ved flere anledninger ha endret navnet til stedatteren for å holde henne skjult.

Stedatteren, som nå er 33 år gammel, sier hun klarte å rømme i fjor mens de bodde i Mexico. Hun kom seg til den amerikanske ambassaden, der hun fikk ordnet med pass til henne og barna, så de kunne reise tilbake til USA.

Dersom 63-åringen blir dømt, kan ha få livstid i fengsel.