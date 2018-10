Orkanen Willa har truffet Mexicos kyst

– Vi fraråder folk om å oppholde seg utendørs, sier USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Mellom 7.000 og 8.000 mennesker skal være evakuert, de fleste av dem i delstaten Sinaloa.

Føderale myndigheter i Mexico har sendt ut et nødvarsel i 19 kommuner i delstatene Nayarit og Sinaloa.

– Det regner dagen lang, gatene er tomme og alt er stengt. Men ikke alle ønsker å forlate de rammede områdene, selv om myndighetene har gjort det klart at de gjenværende selv er ansvarlige for farene de kan bli utsatt for, sier Alberto Hernandez, en hotellarbeider i Teacapan som har valgt å bli igjen.

Uværet var en periode så kraftig at det kvalifiserte for kategori 5 – den kraftigste orkan-kategorien. Senere har det svekket seg til kategori 3.

Likevel må innbyggerne i området forberede seg på livsfarlige bølger, kraftig stormflo, styrtregn, flom og jordskred. Den vedvarende vindstyrken var på 57 meter per sekund idet uværet nærmet seg land.

Flere fiskerlandsbyer ligger også utsatt til. Øygruppa Islas Marias, 10 mil utenfor kysten, har allerede fått føle Willas vrede.

Den tropiske stormen Vicente, som rammet den sørlige delen av Mexico, tok denne uka livet av elleve personer, ifølge Luis Felipe Puente, lederen i det nasjonale katastrofehåndteringsbyrået.