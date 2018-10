Khashoggi-drapet ødelegger neppe USAs vennskap med Saudi-Arabia

Det varme forholdet mellom USA og det autoritære kongedømmet ble forseglet av daværende president Franklin D. Roosevelt og kong Abdel Aziz bin Saud i 1945.

Amerikanerne lovet å beskytte kongedømmet militært, mot at de fikk tilgang på de store oljeforekomstene som var oppdaget der på 1930-tallet.

USAs forhold til det strengt fundamentalistiske føydalsamfunnet, der Saud-familien styrer eneveldig, har i alle år siden blitt holdt varmt.

Etter den irakiske invasjonen av Kuwait i 1990 sendte USA flere hundre tusen soldater til Saudi-Arabia og brukte landet som base for sin motoffensiv.

Da irakerne var drevet tilbake, ble titusenvis av amerikanske soldater værende, de fleste av dem stasjonert på en stor flybase ved Al Kharj.

Al-Qaida

At amerikanske soldater var stasjonert nær islams hellige byer Mekka og Medina, som rett nok lå 1.000 kilometer vest for Al Kharj, var et sentralt tema i Osama bin Ladens og al-Qaidas retorikk og ble brukt som begrunnelse for terrorangrepet mot USA i september 2001.

Saudi-Arabia tok avstand fra terrorangrepet, men 15 av de 19 flykaprerne var saudiarabere og forholdet til USA fikk likevel en knekk. To år senere flyttet USA flesteparten av sine soldater i Saudi-Arabia til Qatar.

Forholdet ble enda surere da landet nektet å slutte opp om USAs angrep mot Afghanistan i 2001 og invasjon av Irak to år senere.

Da president Barack Obama i tillegg sluttet opp om en atomavtale med Saudi-Arabias erkefiende Iran, ble det iskaldt.

Sverddans

Først da Donald Trump rykket inn i Det hvite hus var alt tilbake ved det gamle.

Få måneder etter innsettelsen danset den amerikanske presidenten sverddansen i Riyadh, og i mars i år tok han imot kronprins Mohammed bin Salman i Det hvite hus, hyllet ham som en storartet venn og skrøt uhemmet av at det var inngått kontrakter om salg av våpen for over 100 milliarder kroner til landet.

To måneder senere trakk Trump USA fra atomavtalen med Iran, til protester fra europeiske land, men til jubel fra Saudi-Arabia og Israel.

Viktig for Trump

– Saudi-Arabia er svært viktig i Trumps Midtøsten-strategi, som først og fremst går ut på å tvinge fram et regimeskifte i Iran, sier seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI til NTB.

Trump stiller derfor heller ikke spørsmål ved Saudi-Arabias versjon av hvordan journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi døde.

– Saudi-Arabias rolle som viktig alliert for USA har nå også med Syria og Irak å gjøre, for landet bruker mye penger på å begrense den iranske innflytelsen der, sier Lodgaard.

Penger til palestinerne

Også i Trumps lenge lovede plan for en fredsavtale mellom Israel og palestinerne spiller Saudi-Arabia en sentral rolle, påpeker han.

Trumps svigersønn, rådgiver og Midtøsten-utsending Jared Kushner har et nært forhold til Kronprins Mohammed bin Salman.

– Saudi-Arabia figurerer på en viktig måte i Kushners plan, for den legger opp til at saudiaraberne skal bidra med store beløp til gjenoppbygging på Gazastripen og investere stort på Vestbredden, sier Lodgaard.

Slik håper Trump å få palestinske ledere til å gå med på en plan som ellers vil favorisere Israel, mener han.

– USA trenger Saudi-Arabia for å gi palestinerne noe tilbake, når de ellers må gi seg på det meste, sier Lodgaard.