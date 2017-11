Boko Haram har inntatt by nordøst i Nigeria

Det oppgis at angrepet begynte lørdag klokka 19 i byen som ligger 50 kilometer nord for delstatshovedstaden Maiduguri i Borno. Angriperne skjøt sporadisk rundt seg og kastet sprenglegemer, ifølge Reuters.

– Vi skyndet oss og tok med familiene våre ut i skogen før de klarte å få tak i oss. Nesten alle innbyggerne gjemmer seg her, sier en av dem som rømte byen.

En nigeriansk militærkilde sier Magumeri er blitt angrepet, men vil ikke bekrefte om byen er overtatt av terroristgruppen.

Angrepet kommer bare dager etter at en selvmordsbomber drepte minst 50 mennesker i en moske i nabostaten Adamawa i et av de dødeligste angrepene siden president Muhammadu Buhari kom til makten for to år siden.

Boko Haram har drept mer enn 20.000 mennesker og tvunget to millioner på flukt siden 2009.