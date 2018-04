Facebook kan ikke utelukke flere tilfeller av datamisbruk

Facebook var kjent med kommunikasjonsbyrået Cambridge Analyticas (CA) misbruk av personopplysninger allerede i 2016, men da skal byrået ha fortalt Facebook at alle personopplysningene brukt av CA ble slettet.

– Vi forsøkte ikke å verifisere den påstanden, og det er vår feil. Spesielt når vi i etterkant ser at opplysningene skal ha blitt brukt i den amerikanske valgkampen, sier Sandberg.

Facebook-toppen, som kom til IT-giganten fra Google i 2008, sier at Facebooks største tabbe var at de tenkte for «idealistisk».

Fra og med mandag skal Facebook synliggjøre for brukere alle appene de har delt opplysningene sine til.

Til tross for at Facebook nå innfører nye, strengere retningslinjer for personvern, utelukker ikke Sandberg at flere tilfeller av systematisk misbruk fra fortiden blir avdekket i tiden framover.

– Vi har åpnet en etterforskning, og det er fullt mulig at vi avdekker flere tilfeller, sier hun.

CA er anklaget for å ha samlet inn opplysninger fra 87 millioner Facebook-brukere. Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg er avkrevd svar fra både EU-parlamentet og parlamentet i Storbritannia i forbindelse med avsløringene. Neste uke skal Zuckerberg svare for den amerikanske kongressen.