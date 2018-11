Corbyn kaller brexitavtalen selvskading

– Underhuset har ikke noe annet valg enn å avvise denne avtalen, sier Corbyn.

– Denne avtalen gjør at vi ender opp med det verste av to verdener. Avtalen har ikke støtte i noen del av dette huset og heller ikke av allmennheten, hevdet han i Underhuset mandag.

Statsminister Theresa May slo tilbake og forsvarte avtalen som ble godkjent av EUs 27 øvrige medlemsland i helgen.

– Dette er en riktig avtale for Storbritannia, hevdet hun.

–Vi kan støtte denne avtalen, levere ønsket fra folkeavstemningen og gå videre for bygge en lysere framtid for alle våre innbyggere. Eller Parlamentet kan velge å si nei og gå tilbake til start. Ingen vet hva som hender dersom denne avtalen ikke går gjennom. Den kan åpne døren til enda mer splittelse og usikkerhet, sa May.

Parlamentet vil ifølge statsminister Theresa May stemme over brexitavtalen 11. desember.

