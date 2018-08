Politisk skittentøyvask har felt enda en statsminister i Australia

Bråket i Det liberale partiet har denne uken utspilt seg i full offentlighet. Torsdag endte oppgjøret med at Turnbull måtte si takk for seg og overlate roret til partifellen Scott Morrison.

Siden 2007 har ingen australsk statsminister sittet ut perioden på tre år, og Morrison blir landets sjuende statsminister på elleve år.

Australske velgere har fulgt maktkampen med forakt. Allerede på forhånd var tilliten til politikerne lav. Nå er den trolig enda lavere.

«Bøy hodene i skam», skriver tabloidavisen Northern Territory News på forsiden fredag.

Politikerforakten preger også meldingene i sosiale medier, der folk lufter frustrasjonen sin over det de mener er egoistiske og selvopptatte politikere.

– Prinsippløse

Brutte løfter har lenge vært en del av det politiske landskapet i Australia. Nå ser det ut til at voldsom krangling i full offentlighet er den nye normen.

John Hewson, tidligere leder av Det liberale partiet, mener at det har vokst fram en ny type prinsippløse politikere. Han tror dessuten den altoppslukende mediedekningen appellerer til politikernes verste instinkter og forverrer situasjonen.

– De er mer interessert i politikkens spill enn godt lederskap. Noen av dem driver fortsatt med universitetspolitikk, de skjønner ikke at de har et ansvar, lyder dommen fra Hewson, nå er forsker ved Australian National University.

– Global trend

Den tidligere sosialdemokratiske statsministeren Julia Gillard, som selv ble felt av partikamerater, mener at utviklingen i Australia er del av en global trend.

Det politiske klimaet er preget av at hardtslående politikere forsøker å flytte mer moderate partier lenger ut på høyresiden, framholder hun i et intervju med The Guardian.

Den politiske uroen har ført til endringer i det australske politiske landskapet, der en rekke mer ytterliggående småpartier markerer seg for å fylle tomrommet.

Blant dem er det innvandringsfiendtlige partiet One Nation. Partiet ligger nå på vippen i nasjonalforsamlingen, noe som har tvunget den borgerlige samlingsregjeringen til flere innrømmelser for å få lover vedtatt.