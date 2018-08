Turnbull sjette australske statsminister som må gå på elleve år

Det var tidligere innenriksminister Peter Dutton som satte hjulene i gang torsdag da han varslet at han ville utfordre Turnbull om posten for andre gang på to dager.

Turnbull stilte et krav om at Dutton måtte levere ham et opprop med 43 stemmer fra Det liberale partiets parlamentariske gruppe for at han skulle innkalle til ny avstemming fredag. Da disse ble levert inn klokken 11.30 fredag formiddag lokal tid, ble det innkalt til partimøte kort tid etter.

Avstemming

Da møtet startet klokken 12.20 ble det først gjort en avstemming om partiet ønsket å bytte ut Turnbull. 45 stemte for, mens 40 stemte mot.

Deretter gikk avstemmingen videre mellom de tre som stilte som kandidater, Dutton, finansminister Scott Morrison og utenriksminister Julie Bishop. Bishop ble i forkant ansett som favoritt, men fikk færrest stemmer. Det sto derfor mellom Dutton og Morrison, og Morrison vant med 45 mot 40 stemmer.

Andre gang på få dager

Turnbull stilte først posten til disposisjon under møte i Det liberale partiet tirsdag etter at det i flere uker hadde blitt spekulert i at han ikke hadde nok støtte blant sine egne. Dutton, som ledet partiets konservative fløy, valgte da å utfordre statsministeren.

Det ble i ettertid sagt at Turnbull var «dødelig skadet» etter utfordringen. Dutton varslet torsdag at han valgte å utfordre ham på ny, og da kastet Bishop og Morrison seg på.

Politisk ustabilitet

Til tross for å være et økonomisk stabilt og velstående land, har Australias statsministre slitt med å holde på makten. Siden John Howard mistet statsministerposten i 2007, har landet nå hatt sju statsministre på elleve år.

De siste fire har mistet makten ved å ha blitt utfordret av egne partifeller. I 2015 danket Turnbull selv ut partifellen Tony Abbott.

Det neste valget er lagt til mai 2019.