CNN-kilder: Clinton har ikke helt utelukket en ny valgkamp

I en diskusjon på programmet «Inside Politics» sier politisk kommentator Jack Zeleny på CNN at Clinton har sagt til venner at hun ikke helt utelukker å delta i sin tredje presidentvalgkamp.

– Jeg har hørt fra tre personer, så sent som denne uken, at hun sier til folk at med den utviklingen som har vært med nye tiltaler, særlig den mot Roger Stone, så sier hun «Hør her, jeg har ikke helt lukket den døren», sier Zeleny. Han understreker samtidig at det langt fra betyr at det er noen valgkamp på gang eller noen konkret plan.

– Det vil overraske meg veldig om hun faktisk stiller, sier en venn av Clinton til Zeleny.

Kommentatoren påpeker at de fleste som har tapt et presidentvalg aldri helt utelukker at de kan stille til valg igjen. Zeleny sier han ikke vet om Clinton kan vinne en ny nominasjonskamp i det demokratiske partiet og deretter utfordre president Donald Trump.