Evakuerte i Texas blir bedt om å ikke komme tilbake

Den omkomne ble funnet inne i et hus i byen, opplyser lokale myndigheter. Så langt er det meldt om 14 skadde.

– Vær så snill, ikke kom tilbake. Det er ingenting for dere her, sa Burt Mills, en lokal dommer, på en pressekonferanse lørdag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Rockport, med 9.000 innbyggere, er en av byene som ble hardest rammet, og mange bolighus, næringsbygg og skoler har enten fått store ødeleggelser eller er knust til pinneved.

Nektet å evakuere

Ordfører Charles J. Wax opplyser at om lag 40 prosent av byens befolkning nektet å etterkomme ordren om å evakuere, men i stedet valgte å bli værende i hjemmene sine.

– Det var en stor feil å bli igjen, mener dommer Mills.

I nabobyen Fulton sier ordfører Jimmy Kendrick at absolutt alle hus er blitt ødelagte.

– Hvis du har et sted å være, hold deg der, er hans oppfordring.

Sender soldater for å hjelpe

Å redde liv er førsteprioritet i innsatsen etter orkanen Harvey, sier USAs president Donald Trump og roser nødetatene som jobber på spreng for å redde folk fra flommen som har oppstått i kjølvannet av orkanen.

– Dere gjør en strålende jobb – hele verden følger med. Hold dere trygge, skrev Trump på Twitter til redningsmannskapet lørdag.

Om lag 1.300 soldater fra nasjonalgarden er på plass for å bistå, mens ytterligere 500 soldater skal sendes til området.

To helikoptre har reddet 18 personer fra det katastroferammede området. Tre personer ble reddet fra en fiskebåt, fire fra en lekter og elleve fra to taubåter.

Frykter flere døde

Delstatsmyndighetene i Texas frykter imidlertid at tallet på døde kan stige etter hvert som redningsmannskapene får søkt seg gjennom de verst rammede områdene. Store nedbørsmengder og trær og strømledninger som har falt over veier, gjør imidlertid at redningsarbeidet går saktere enn ønsket.

Orkanen førte med seg store materielle ødeleggelser, og det ventes enorme nedbørsmengder i dagene som kommer. Myndighetene frykter at mennesker kan være fanget under bygninger som har rast sammen.

Svekket seg

Amerikanske meteorologer advarer mot ekstremt store oversvømmelser, og sjefen for USAs føderale etat for krisehåndtering, Brock Long, sier det vil ta flere år før de hardest rammede områdene kommer seg helt på fote igjen.

Harvey, som fredag førte til vindkast på opptil 60 meter per sekund og var gradert som kategori 4, mistet mye kraft da den natt til lørdag nådde land nordøst for Corpus Christi.

Lørdag ettermiddag lokal tid ble den nedgradert til en tropisk storm.