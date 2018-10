Saudi-Arabia lover å svare på Khashoggi-sanksjoner

– Kongedømmet bekrefter sin totale avvisning av enhver trussel og forsøk på å undergrave det, heter det i en uttalelse søndag fra det statlige nyhetsbyrået SPA.

I uttalelsen vises det spesielt til «trusler om å innføre økonomiske sanksjoner og bruk av politisk press».

– Vi vil svare på enhver handling med en enda større handling, heter det videre.

Dagen før antydet USAs president Donald Trump at han kan innføre straffetiltak mot sin nære allierte Saudi-Arabia.

– Vi skal komme til bunns i dette, og det vil bli strenge straffetiltak, sa Trump i et intervju med TV-kanalen CBS. Han avviste imidlertid begrensninger på våpensalg til Saudi-Arabia fordi det kan skade amerikanske arbeidsplasser.

Skal være drept

De saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, som blant annet jobbet for Washington Post, ble sist sett da han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia den 2. oktober.

Kilder i det tyrkiske statsapparatet hevder at journalisten ble drept inne på konsulatet. Journalisten ble angivelig avhørt, torturert, drept og partert. Lørdag økte Tyrkia igjen presset på Saudi-Arabia da de anklaget dem for å ikke ville samarbeide om en etterforskning av saken.

Saudiarabiske myndigheter har avvist anklagene, og hevder at Khashoggi forlot konsulatet i trygghet. De kaller påstandene om at journalisten ble drept av en gruppe saudiarabiske agenter «løgn og grunnløse anklager».

Krever svar

Reaksjonene på Khashoggis plutselige forsvinning truer ikke bare det skjøre forholdet mellom Saudi-Arabia og Tyrkia, men har også vekket betydelig oppsikt blant Saudi-Arabias allierte i vesten.

Søndag meldte Storbritannia, Frankrike og Tyskland seg på i gruppen av land som krever flere svar fra saudiarabiske myndigheter. I en felles uttalelse fra utenriksministrene i de tre landene het det at de ser med den «største alvorlighet» på forsvinningssaken.

– Det er behov for en troverdig etterforskning for å finne fram til sannheten om hva som skjedde, og, hvis det er relevant, identifisere dem som står bak Khashoggis forsvinning og sørge for at de blir stilt til ansvar, skrev utenriksministrene.

– Vi oppfordrer til samarbeid mellom Saudi-Arabia og Tyrkia i den forbindelse, og forventer at den saudiarabiske regjeringen gir et fullstendig og detaljert svar. Dette budskapet er gitt direkte til saudiarabiske myndigheter, het det videre.

Børsnedgang

Khashoggi-usikkerheten har utløst frykt blant investorene på den saudiarabiske børsen. Søndag, dagen etter Trumps trussel om straffetiltak, falt den viktigste indeksen med hele 7 prosent. Med det var hele oppgangen så langt i år utradert.

Tidligere har også en rekke inviterte personer og bedrifter trukket seg fra en høyprofilert investeringskonferanse i Riyadh neste uke, som nå risikerer å bli en fiasko.

Blant dem som har trukket seg er milliardæren Richard Branson og Uber-sjef Dara Khosrowshahi. Sistnevnte ses på som særlig symbolsk ettersom Saudi-Arabias enorme offentlige investeringsfond har investert hele 3,5 milliarder dollar i bildeletjenesten.

Konsulentgruppen Eurasia kaller Khashoggi-situasjonen en «akutt PR-krise» for Saudi-Arabia.

– Ledelsen i landet står nå overfor en alvorlig trussel mot sine planer om å liberalisere Saudi-Arabias økonomi, skriver de.