Snart koster sigaretter nesten 260 kroner – Down Under

Prisøkning på sigaretter er tiltaket som kan få flest unge til aldri å tenne sin første røyk og få de fleste røykere til å stumpe sin siste for alltid. Det er alle eksperter enige om, og i Danmark har Sundhetsstyrelsen opplyst til Folketinget at hvis prisen på en pakke sigaretter stiger fra de nåværende drøyt 50 kronene til 80 kroner, vil tobakksbruken blant unge falle med 75 prosent.

I Danmark støtter derfor partiene Konservative, Radikale, Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti betydelig økte sigarettpriser, mens Liberal Alliance er motstander, Dansk Folkeparti bare ser for seg småjusteringer i den politiske horisonten og Socialdemokratiet og Venstre fortsatt ikke vet hva de mener om høyere priser.

Hvert år dør 13.600 dansker av røykerelaterte sykdommer og røyking er den største enkeltårsaken til en for tidlig død.

Danmark bør øke prisen

– Jeg ser ingen grunn til at vi er landet i Europa med nest billigst tobakk. Det er en skamplett. Vi kan i Danmark oppnå mye mindre sykdom ved å få langt færre røykere, hvis vi øker tobakksprisen før smertegrensen nås, sier Charlotta Pisinger, professor i tobakksforebygging ved Københavns Universitet og Hjerteforeningen.

Smertegrensen hun henviser til har de nok passert i landet med verdens høyeste sigarettpriser –Australia.

Her koster en vanlig pakke med 25 sigaretter mellom 170 og 210 kroner, alt etter merke.

Mer enn tre ganger så mye som i Danmark. Fra 2013 og frem til 2020 vil australske sigarettpriser øke med 12,5 prosent i året, slik at flere merker vil nærme seg 260 kroner per pakke i 2020.

Det er i dag halvparten så mange australske røykere som i starten av 1990-årene, men siden 2013 har andelen røykere tross de konstante prisøkningene bare falt minimalt til 12,4 prosent røykere.

Alt tyder derfor på at smertegrensen er nådd for hvor lavt antallet røykere kan bli, til tross for stadige prisøkninger. Det ulovlige markedet har også vokst betydelig.

Noen klarer ikke slutte

Derfor advarer Colin Mendelsohn, spesialist i røykeforebygging og lektor ved Instituttet for folkehelse ved University of New South Wales i Australia, mot at tobakksprisene stiger i det uendelige i den politiske jakten på færre røykere. – Vi må bare konstatere at det finnes mange mennesker som er så avhengige av tobakk at de fortsetter å røyke selv om prisen øker hvert år. Og det gir dessverre en rekke samfunnsmessige problemer, sier han.

De betydelige prisøkningene har imidlertid, som all forskning viser, fått stadig færre unge australiere til å begynne å røyke. I 1996 røyket 17 prosent av australiere mellom 12–15 år, mens andelen var 3 prosent i 2014. Det gleder Colin Mendelsohn, som imidlertid bekymrer seg for de negative bivirkningene prisen har for sosialt utsatte, som normalt røyker mest.

– Det er nettopp den naive tilnærmingen den australske regjeringen har valgt, når de fortsetter å heve prisene til tross for at det ikke lenger har noen beviselige effekt. I stedet for å akseptere disse menneskenes avhengighet og prøve å hjelpe dem, så straffer vi dem hvert år for lastene deres, sier Colin Mendelsohn.

– Danmark er milevis unna

Charlotta Pisinger mener at Danmark er «milevis unna den australske smertegrensen», og argumenterer dermed for at danske priser bør heves betydelig. Er det ikke synd hvis markante prisøkninger rammer de fattigste, røykende danskene uforholdsmessig hardt?

– Jo, det er et stort etisk dilemma. For samtidig er det flest fattige som slutter å røyke når prisene økes. Men jeg synes at det er mer synd at de fattige bruker så mye av sine begrensede midler på tobakk og skal gjøre det resten av livet. At de bærer på den største sykdomsbyrden på grunn av tobakk. At de dør ti år før alle andre. Det synes jeg er synd, sier hun.

Charlotta Pisinger innrømmer at prisøkninger rammer noen som ikke klarer å slutte.

– For enkelte er sigaretter like avhengighetsskapende som heroin, og derfor bør kraftige prisøkninger kombineres med intensive, oppsøkende røykesluttilbud til de mest sårbare røykerne, sier hun.

Professor Morten Grønbæk, lederen for Vidensråd for Forebyggelse, er enig.

– Vi befinner er oss på et svært annerledes og mindre helsefremmende sted enn Australia, som har vist veien med sine massive prisøkninger på tobakk. Når prisene i Danmark får en svært markant økning, og vi ikke har unge røykere, er vi godt på vei. Men selvfølgelig skal vi gjøre alt for å hjelpe de fattigste røykerne mot røykeslutt. Og selvfølgelig skal vi gjøre alt for å unngå en situasjon hvor utsatte røykere ikke har råd til å kjøpe sko til barna sine. Men slike tilstander er altså fortsatt langtunna, sier Morten Grønbæk.

