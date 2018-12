Satellittbilder viser aktivitet ved ukjent rakettbase i Nord-Korea

Utbyggingen er synlig på satellittbilder innhentet av CNN.

Det kommer etter at lederne under sitt møte i Singapore i juni signerte en avtale om å «arbeide mot» total atomnedrustning på den koreanske halvøya, uten spesifikke detaljer om hvordan dette skulle gjennomføres.

Ifølge CNN har Nord-Korea oppgradert én base og bygget én ny, som tidligere ikke har vært kjent. Eksperter sier til CNN at basens plassering gjør den godt egnet til å huse landets nyeste langdistanseraketter, inkludert raketter med atomstridshode.

President Trump sa søndag at han håper å få til et nytt møte med Kim tidlig i 2019. Hans sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton sa tirsdag at presidenten ikke mener den nordkoreanske lederen har fulgt opp løftene sine.

USA har insistert på total atomnedrustning før de tøffe sanksjonene mot landet oppheves.