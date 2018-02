Paris-terroren: Salah Abdeslam nekter å forklare seg under rettssaken i Brussel

Abdeslam er den eneste gjenlevende av dem som antas å ha stått bak terroren i Paris den 13. november 2015, der 130 mennesker ble drept. Han skal ha vært sjåfør under angrepet. Hvorvidt han også var tiltenkt en rolle som selvmordsbomber, er uklart.

Rettssaken som startet mandag, dreier seg imidlertid om en skuddveksling i Brussel fire måneder senere, få dager før Abdeslam ble pågrepet av belgisk politi. Han var på den tiden den mest ettersøkte mannen i Europa.

Den 28 år gamle franske statsborgeren, som har marokkanske foreldre og er født i Brussel, ble natt til mandag kjørt fra et fengsel utenfor Paris til den belgiske hovedstaden under streng politibevoktning.

I likhet med Soufien Ayari, som er tiltalt i samme sak, ønsker han ikke å bli fotografert eller filmet under den fire dager lange rettssaken. Men det er avsatt plass til fem tegnere.

Det er første gang Abdeslam viser seg offentlig siden han ble varetektsfengslet for snart to år siden.

Petra Urban, AP/scanpix

Fire dager

Både Ayari og Abdeslam står tiltalt for drapsforsøk og ulovlig våpenbesittelse. Begge risikerer opptil 40 års fengsel for å ha skutt mot belgiske og franske politimenn i Brussel-forstaden Forest 15. mars 2016.

Under utspørringen framholdt Ayari at verken han eller Abdeslam skjøt mot politiet. I stedet la han skylden på den tredje jihadisten, Mohamed Belkaid, som ble drept under skuddvekslingen.

Han bekreftet samtidig at Ibrahim El Bakraoui, som noen dager senere utløste en selvmordsbombe på flyplassen i Brussel, flere ganger kom til leiligheten for å snakke med Belkaid, som tidligere hadde bodd flere år i Sverige.

Han sa også at han ikke husker hvem som satte opp IS-flagget i leiligheten, og han gir heller ikke noe tydelig svar på om han støtter IS.

– Taushet ikke kriminelt

Abdeslam ønsket på sin side ikke å svare på noen spørsmål, men han forklarte hvorfor han ønsker å forholde seg taus.

– Tausheten gjør meg ikke til en kriminell eller en skyldig. Jeg vil at man baserer seg på vitenskapelige bevis, ikke på overdrivelser som i mediene. Det jeg ser er at muslimer blir behandlet dårligere. Det finnes ingen antakelse om at man er uskyldig, sa Abdeslam til dommeren, ifølge avisen Le Soir.

Abdeslam er mistenkt for å ha deltatt i planleggingen av angrepet i Brussel 22. mars 2016. Men han ble pågrepet før angrepet ble gjennomført.

Geert Vanden Wijngaert, AP/scanpix

Utfordrende transport

I forkant har franske og belgiske sikkerhetsstyrker forberedt seg på alle eventualiteter, inkludert fluktforsøk, selvmordsforsøk og nye terrorangrep.

Fram til nå har Abdeslam sittet i varetekt i Fleury-Merogis-fengselet utenfor Paris. Der er han er blitt holdt i isolasjon og under døgnkontinuerlig overvåking i snart 20 måneder.

I forbindelse med rettssaken vil han bli overført til et fengsel i Nord-Frankrike. Derfra vil han bli fraktet til justispalasset i Brussel hver morgen.

Eksperter har på forhånd advart om at rettssaken kan komme til å bli en skuffelse for ofrene.

– Det gjelder å ikke vente seg for mye. Hvis de tiltalte bestemmer seg for å tie, kan det ble ekstremt frustrerende, spesielt for ofrene, sier professor i filosofi, Guy Haarscher, til avisen Le Soir, ifølge TT.

Salah Abdelslams bror Brahim var en av gjerningsmennene under terrorangrepet i Paris. Han ble drept av selvmordsbomben han var utstyrt med.