Theresa May utviser 23 russiske diplomater

Statsminister Theresa May la onsdag fram i Underhuset en bredt anlagt pakke med tiltak som svar på det den britiske regjering betegner som et statlig utført drapsforsøk på den tidligere spionen Sergej Skripal.

En invitasjon til den russiske utenriksminister Sergej Lavron blir trukket tilbake, og verken den britiske kongefamilien eller britiske ministre vil besøke Russland under fotball-VM. I tillegg har Storbritannia innkalt FNs sikkerhetsråd til et hastemøte om saken onsdag.

Tiltakene er svar på det statsminister Theresa May kaller et drapsforsøk utført av den russiske stat. Skripal og hans datter Julia ble i forrige uke angrepet med nervegift i den britiske byen Salisbury.

– Jeg beklager at president Putin har valgt å handle på denne måten, sa May i Underhuset. Hun sa at Russlands handlinger utgjør «ulovlig maktbruk».

Den britiske utvisningen av russiske diplomater er den mest omfattende på 30 år. Diplomatene får én uke på seg til å forlate landet. Den største utvisningen fant sted i 1971, da 105 russiske diplomater og annet personell ble erklært uønsket.

Den russiske ambassadøren til Storbritannia har advart mot utvisninger og sagt at de vil bli møtt med mottiltak.