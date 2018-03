McCabe har beholdt personlige notater om Trump

Det er nyhetsbyrået AP som fastslår at McCabe har laget detaljerte notater om sitt forhold til Trump, på samme måte som også Comey gjorde, og som kan underbygge Comeys notater.

Det er ikke klart om McCabe har overlatt noen av notatene til spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker Trump-kampanjens forbindelser til Russland og eventuelle forsøk på å hindre etterforskningen.

APs opplysninger ble offentliggjort samme dag som Trump hyllet avsettelsen av McCabe to dager før han skulle pensjoneres, etter 21 års tjeneste i FBI.

Trump kalte avskjedigelsen en stor dag for demokratiet, og for de hardt arbeidende ansatte i FBI. McCabe er imidlertid høyt respektert i FBI.

McCabe selv antyder at avskjedigelsen er et ledd i Trumps «krig mot FBI», og at det er viktig at Muellers etterforskning får gå sin gang. McCabe, som sto Comey nær, har lenge vært gjenstand for kritikk og latterliggjøring fra Trumps side.

I sin hyllest sa Trump uten å legge fram bevis at McCabe «visste alt om løgner og korrupsjon på de høyeste nivåer i FBI». Senere gjentok han at det har pågått store mengder lekkasjer, løgner og korrupsjon, igjen uten bevis.

En rapport fra FBIs generalinspektør som ennå ikke er sluppet, ventes å konkludere med at McCabe godkjente å gi informasjon til pressen og ikke fortalte alt til generalinspektøren om sin befatning med Hillary Clintons epostserver.

Lørdag sa Trumps personlige advokat John Dowd at visejustisminister Rod Rosenstein burde stanse Muellers etterforskning.