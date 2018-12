Marokko anses som lavrisikoland for turister

Mandag ble en norsk og en dansk kvinne funnet drept i Atlasfjellene i Marokko.

- Alle her er veldig overrasket og ganske satt ut av det som er skjedd, sier nordmannen Thor Arne Hauer, som bor i Marokko og blant annet arrangerer turer i området der de to kvinnene ble funnet.

Han viser til at Marokko kommer godt ut på oversikter over risiko for turister.

International SOS bistår arbeidsgivere med sikkerhetsråd og medisinsk hjelp i forbindelse med reiser over hele verden. Det rangerer Marokko som et lavrisiko land for reisende. Det er lite kriminalitet og sekterisk eller politisk vold.

International SOS anser risikonivået i Marokko for å være det samme som for de fleste europeiske land, USA og Canada, påpeker nettavisen Morocco World News.

Terrorhandlinger er sjeldne, selv om Utenriksdepartementet påpeker at myndighetene generelt har en høy terrorberedskap på grunn av uroligheter i Nord-Afrika og etter angrepet på Bardo-museet i Tunis i 2015.

Norges ambassade i Marokko viser til UD og UDs reiseinformasjonssider når NTB spør om sikkerhetssituasjonen.