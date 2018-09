Sveriges statsminister Stefan Löfven må gå av

Löfven fikk støtte fra 142 representanter, men var avhengig av at 175 representanter ikke stemte mot ham for å bli sittende.

Det er ikke klart hvem som tar over som statsminister i Sverige.

Selv om Löfven ble nedstemt, kommer han til å lede en overgangsregjering fram til en ny regjering er på plass. Og det store spørsmålet er hva som nå kommer til å skje.

Verken den konservative Alliansen eller den rødgrønne blokken sikret seg nemlig parlamentarisk flertall i valget 9. september. Ingen av dem ønsker å styre med støtte fra Sverigedemokraterna, som ble Sveriges tredje største parti.

Riksdagens talmann, som tilsvarer vår stortingspresident, skal nå i løpet av de nærmeste to ukene forsøke å finne en ny statsminister.

Matematikk, ikke retorikk

Socialdemokraternas gruppeleder i Riksdagen minnet før avstemningen om at hans og Löfvens parti ble klart i størst i valget, og at den rødgrønne blokken, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet, dessuten ble den største blokken.

– Det må være lett å felle en statsminister, men det har de borgerlige partiene unnlatt å gjøre de siste fire årene – av én grunn: De har ikke villet gjøre seg avhengig av Sverigedemokraterna for å styre Sverige, sa han.

Ygeman understreket at Socialdemokraterna har forsøkt å invitere til samarbeid over blokkgrensen for å løse situasjonen. Han fremholdt også at Löfven er den mest sannsynlige fremtidige statsministeren i Sverige, til tross for nederlaget i tirsdagens avstemning.

– Ga tydelig beskjed

Moderaternas leder og statsministerkandidat Ulf Kristersson mener derimot at hans firepartiallianse er det største reelle regjeringsalternativet.

-Vi ga en tydelig beskjed før riksdagsvalget: En stemme på ett av våre fire partier er en stemme på en ny regjering og nei til Stefan Löfven, sa han før avstemningen.

– I dag gjør vi etter valget det vi lovte før valget, la Kristersson til.

Sverigedemokraterna sørget med sine 62 representanter i Riksdagen for at det ble flertall for å avsette Löfven.

– Vi har gjort utallige forsøk på å avsette Stefan Löfven og felle hans regjering, men under alle disse forsøkene har den øvrige opposisjonen sittet på gjerdet, sa partileder Jimmie Åkesson i Riksdagen tirsdag.