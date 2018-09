Saksøker Elon Musk for pedofili-anklage

Musk mente de tolv guttene og fotballtreneren deres kunne reddes ut av grotten med en miniubåt han selv hadde fått konstruert, men ble avvist av redningsmannskapene og den britiske dykkeren Vernon Unsworth.

Unsworth anklaget Tesla-sjefen for å være ute etter PR og viste til at den rundt 1.70 meter lange miniubåten var ubrukelig inne i den trange grotten.

Elon Musk ble rasende og omtalte i en Twitter-melding til sine 22,5 millioner følgere Unsworth som «han pedofyren».

Senere slettet han meldingen og beklaget etter press fra aksjeeierne i Tesla utfallet, men han kontaktet også en journalist på nettstedet Buzzfeed News.

– Han er en gammel, singel hvit fyr fra England som har reist og bodd i Thailand i 30–40 år. Han flyttet dit for å få seg en barnebrud som var tolv år, skrev Musk om dem britiske dykkeren.

Nå har Unsworth saksøkt Tesla-sjefen med krav om drøyt 600.000 kroner i oppreisning og et rettslig pålegg som forbyr Musk å spre ytterligere falske anklager mot ham.

I søksmålet går det fram at Unsworth aldri har vært gift med en tolvåring og at han først begynte å reise til Thailand i 2011 for å utforske og kartlegge landets grotter.

– Unsworth er ikke pedofil. Unsworth har aldri utført pedofile handlinger. Unsworth har aldri voldtatt barn, heter det i søksmålet.