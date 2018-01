CIA-sjef: – Årets valg blir et mål for Russland

I et intervju med BBC sier Pompeo at det ikke har vært noen merkbar nedgang i russiske påvirkningsforsøk i Europa og USA. Amerikansk etterretning har sagt at de tror Russland blandet seg inn i presidentvalget i 2016.

CIA-direktøren, som gir en oppdatering til president Donald Trump hver morgen, avviser påstander den siste tiden om at Trump er uskikket til presidentjobben.

– Påstander om at presidenten ikke er engasjert og ikke tar inn over seg disse alvorlige sakene, er farlige og falske. Det gjør meg trist at noen bruker tid og krefter på å skrive slikt sprøyt, sier Pompeo med henvisning til boken «Fire and Fury» som nylig kom ut. Selv er han klar og tydelig om ambisjonene han har på vegne av etaten han leder i Trumps presidentperiode.

– Vi er verdens beste spionasjetjeneste. Vi skal gå ut og gjøre vårt aller beste for å stjele hemmeligheter på vegne av det amerikanske folket. Og jeg ville at vi igjen skulle komme på offensiven.

Til tross for at det har vært noe samarbeid, særlig i kampen mot terror, sier Pompeo at han fortsatt ser på Russland først og fremst som en motstander. Han deler bekymringen mange europeiske land har for russisk påvirkning. På spørsmål om den bekymringen også omfatter årets kongressvalg, svarer han:

– Selvfølgelig. Jeg venter at de vil fortsette å prøve å påvirke, men jeg føler meg trygg på at USA kan gjennomføre et fritt og rettferdig valg og at vi kan stå imot.