New York saksøker fem store oljeselskap

Borgermester Bill de Blasio kunngjorde søksmålet under en pressekonferanse onsdag, der han også opplyste at New Yorks pensjonsfond vil en selge seg ut av olje, gass og kull. Disse investeringene utgjør i dag en verdi på rundt 40 milliarder kroner.

– New York City står opp for kommende generasjoner ved å bli den første store amerikanske byen som trekker ut investeringene pensjonsfondene har gjort i fossilt brensel, sier de Blasio.

– Samtidig bringer vi kampen mot klimaendringer direkte til selskapene som driver med fossilt brensel, til tross for at de kjenner effektene og med overlegg feilinformerer offentligheten for beskytte sin egen profitt, fortsetter han.

– Klimaendringene øker stadig og det er opp til selskapene som driver med fossilt brensel og som med sin grådighet har satt oss i denne situasjonen, å ta sin del av kostnadene med å gjøre New York tryggere og mer motstandsdyktig, sier de Blasio.