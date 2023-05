Trump kjent skyldig i overgrep og ærekrenkelser mot E. Jean Carroll

Skribenten E. Jean Carroll, som har anklaget Donald Trump for voldtekt, fikk medhold i injuriesøksmålet. Juryen mener hun ble utsatt for et overgrep.

E. Jean Carroll på vei inn i retten på Manhattan tirsdag, der hun fikk medhold i injuriesøksmålet mot tidligere president Donald Trump.

NTB-AP-Reuters

Juryen i New York kom med sin kjennelse tirsdag ettermiddag, bare rundt tre timer etter at de begynte sin diskusjon. De kom fram til at Trump ikke hadde voldtatt Carroll, men at han hadde utsatt henne for seksuelt overgrep og uttalt seg ærekrenkende.

Carroll tilkjennes 2 millioner dollar i oppreisning for overfall og 2,7 millioner i oppreisning for injuriene. Trump må også betale ytterligere 20.000 og 280.000 dollar i erstatning for de to overtredelsene, slik at det samlede beløpet blir på 5 millioner dollar. Det tilsvarer drøyt 52 millioner kroner med dagens kurs.

Carroll saksøkte i fjor Trump og hevdet at han voldtok henne i et kjøpesenter i New York midt på 1990-tallet. Hun hevder også at Trump kom med ærekrenkelser da han beskyldte henne for å lyve da hun først sto fram med anklagene i 2019.

Saken mot Trump er et sivilt søksmål, og han har ikke blitt strafferettslig forfulgt for overgrepet. Han forklarte seg ikke i rettssaken, som ble avsluttet med partenes prosedyrer mandag. I løpet av rettsforhandlingene har domstolen hørt fra Carroll og to andre kvinner som også hevder Trump forgrep seg seksuelt mot dem for flere tiår siden.

Den 76 år gamle tidligere presidenten står overfor flere rettslige utfordringer, blant annet en straffesak knyttet til utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. I forrige måned erklært han seg ikke skyldig i den saken. Han etterforskes også for forsøk på å avvise valgresultatet i 2020 og for å ha vært involvert da tilhengere stormet Kongressen 6. januar 2021.