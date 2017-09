Merkel lover å danne ny regjering

– Vi ønsker å danne regjering, og ingen regjering kan dannes uten oss, sier Merkel.

Hun erkjenner likevel at prognosene tyder på et svakere resultat enn ønsket for hennes kristenkonservative partiallianse CDU/CSU.

Nå lover hun å utforske alle muligheter for en ny koalisjon.

Det sosialdemokratiske partiet SPD har varslet at det vil trekke seg fra den sittende storkoalisjonen med CDU/CSU og gå i opposisjon.

En prognose fra Infratest dimap tyder på en oppslutning på 32,9 prosent for CDU/CSU. Med et slikt resultat vil partialliansen bli klart størst, men gå tilbake 8,6 prosentpoeng fra valget i 2013.