Bekrefter identiteten til den antatte gjerningsmannen i Texas

Texas' departement for offentlig sikkerhet opplyser mandag at Kelley er den hovedmistenkte etter søndagens kirkemassakre.

Kelley, som ble funnet død i bilen sin etter skytingen, bodde i New Braunfels, snaue 56 kilometer nord for Sutherland Springs, der skytingen fant sted.

Samtidig kommer det fram at Kelleys svigerfamilie av og til gikk i kirken der massakren fant sted, men at de var ikke til stede under selve skytingen søndag.

Polititalsmann Joe Tackitt opplyser ifølge NBC News at mellom 12 og 14 av de 26 menneskene som ble drept, var barn. 19 menneske ble såret.

Kirken var full av mennesker som deltok i søndagsgudstjenesten da gjerningsmannen åpnet ild. Familien Holcombe alene mistet åtte medlemmer.

Høygravide Crystal Holcombe var blant dem som ble drept. Også hennes tre barn og flere andre familiemedlemmer ble skutt og drept i massakren, melder CNN.

– La oss be for Holcombe-familien, skriver venner av familien på Facebook.

Masseskytingen er den dødeligste i Texas' historie. Søndag formiddag ankom gjerningsmannen First Baptist Church i landsbyen Sutherland Springs i Texas, iført svarte klær og skuddsikker vest, og utstyrt med et Ruger AR-556 automatgevær.

Kelleys motiv er ikke kjent, men ifølge politikilder skal han ikke ha hatt tilknytning til ytterliggående grupper eller organisasjoner.

Texas' sikkerhetsmyndigheter opplyser at de vil komme med flere opplysninger mandag ettermiddag og kveld.

