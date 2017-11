71 mennesker omkom i Grenfell-brannen i London i juni

Brannen startet i en fryser og spredte seg raskt gjennom boligblokken i North Kensington natt til 14. juni i år.

Først nærmere et halvt år etter hendelsen sier Metropolitan police i London at de har funnet levninger av 71 mennesker som døde i brannen, inkludert et dødfødt barn.

223 mennesker reddet seg ut fra den brennende bygningen.

I månedsvis har politiet anslått at om lag 80 personer døde i brannen. Overlevende har uttrykt frustrasjon over at det har tatt lang tid å identifisere ofrene og finne fram til det nøyaktige dødstallet.

– Jeg kan ikke forestille meg smerten og usikkerheten noen familier og kjære har vært gjennom mens vår søke- og identifiseringsprosess har pågått, sa politikommandør Stuart Cundy torsdag.

Ifølge Cundy har spesialteamene flyttet grensene for hva som er vitenskapelig mulig å gjøre for å identifisere folk.

Politiet vurderer å gå til søksmål både mot personer og lokale myndigheter i etterkant av brannen.

Det er ingen mistanke om at brannen var påsatt, men i 2016 fikk bygningen ny fasade og nytt oppvarmingssystem i forbindelse med en renovering. Den nye fasaden besto av aluminiumplater med plast mellom, og dette kan ifølge eksperter ha ført til den raske spredningen.