Syriske fly og tyrkiske droner skutt ned i Idlib

To syriske fly er skutt ned i Idlib-provinsen av tyrkisk ild, mens syrerne på sin side har skutt ned en tyrkisk drone.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tyrkiske militære kjøretøyer i den syriske Idlib-provinsen i midten av februar. Foto: Ghaith Alsayed / AP / NTB scanpix

NTB

Det syriske nyhetsbyrået Sana melder at flyene ble skutt ned over Idlib, og at alle fire flygere om bord skjøt seg ut og berget livet.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet melder samtidig at det var to russiskbygde Su-24-fly som ble skutt ned av tyrkiske fly, og at syriske luftvernsinstallasjoner ble ødelagt etter at en tyrkisk drone ble slutt ned.

Den syriske hæren meldte tidligere om nedskytingen av dronen, men benektet da samtidig at et syrisk fly var skutt ned.

Viktig by

Dronen ble skutt ned ved byen Saraqeb, melder syriske medier, som siteres av nyhetsbyrået Reuters.

Saraqeb ligger på motorveien mellom Damaskus og Aleppo, og det har vært harde kamper om byen de siste dagene.

Søndag advarte også den syriske hæren om at luftrommet nordvest i Syria er stengt, og at alle fly og droner som bryter flyforbudet, vil bli skutt ned.

Harde kamper

I løpet av den siste uka har det vært harde kamper mellom tyrkiske og syriske styrker i Idlib. Ifølge syriske aktivister har de tyrkiske dronene over Idlib ført til store tap i de syriske regjeringsstyrkene

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar sier landets militæroperasjon rettet mot syriske regimestyrker fortsetter i kjølvannet av et angrep i Idlib torsdag der over 30 tyrkiske soldater ble drept.

Sammenstøtene har ført til økt spenning mellom Tyrkia og Russland, men Akar understreker at NATO-landet Tyrkia ikke ønsker sammenstøt med Russland, den viktigste militære støttespilleren til Syrias regjering.

– Vi har ikke noe ønske eller mål om sammenstøt med Russland, sa Akar søndag, ifølge Anadolu.