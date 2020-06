WHO gjenopptar forsøk med hydroksyklorokin

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil gjenoppta forsøkene for å finne ut om malariamedisinen hydroksyklorokin hjelper mot covid-19.

Etter å ha fått råd fra en ekspertkomité varsler WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus at utprøvingen av hydroksyklorokin vil fortsette som planlagt. Foto: Christopher Black / AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Illustrasjonsfoto av piller med hydroksyklorokin: John Locher / AP / NTB scanpix

Den franske professoren Didier Raoult har publisert forskning som antyder at hydroksyklorokin kan ha effekt mot covid-19. Både Raoult og andre forskere har kritisert studien i The Lancet som kom til motsatt konklusjon. Foto: Daniel Cole / AP / NTB scanpix

President Donald Trump under pressekonferansen i midten av mai der han avslørte at han selv tok hydroksyklorokin. Trump håpet medisinen ville hindre alvorlig sykdom hvis han ble smittet av koronaviruset. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Det opplyste organisasjonens leder Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.

Forsøkene ble stanset for halvannen uke siden som følge av en vitenskapelig studie som tydet på at malariamedisinen ikke har positiv effekt. Tvert imot så det ut til at medikamentet kunne øke dødsrisikoen for koronapasienter.

Nå har imidlertid en ekspertkomité undersøkt saken. Etter en samlet vurdering av all tilgjengelig informasjon er konklusjonen at utprøvingen av hydroksyklorokin kan fortsette som planlagt.

Studie granskes

I forkant av WHOs beslutning ble det tirsdag kjent at det er igangsatt en gransking av studien som tydet på at hydroksyklorokin kan være farlig for koronapasienter.

Årsaken er at det er oppdaget potensielle problemer ved en medisinsk database som ble brukt av forskerne som undersøkte effekten av malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin.

Databasen er laget av det amerikanske selskapet Surgisphere. Den ble også brukt i en annen studie som så på effektene av blodtrykksmedisiner hos koronapasienter – og denne forskningen skal også granskes.

Anbefalt av Trump

Hovedforfatteren bak begge studiene var Mandeep Mehra, som jobber ved et sykehus i Boston i USA. Foreløpig er det ikke klart om databasen inneholder så alvorlige feil at de fullstendig undergraver konklusjonene i studien av malariamedisinene, som ble publisert i det prestisjefylte tidsskriftet The Lancet.

Hydroksyklorokin fikk mye oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump sa han hadde tro på medisinen og at han tok den selv for å unngå å bli syk. Trump fikk kritikk siden det foreløpig ikke finnes god dokumentasjon på at medisinen hjelper mot covid-19.

Forskere i flere land har forsøkt å finne ut om malariamedisinene har effekt mot covid-19. Utprøving av hydroksyklorokin ved Oslo universitetssykehus ble stanset da WHO satte forsøkene på pause.