Aktor krever 14 års fengsel for Frode Berg

Bevisførselen i rettssaken mot Berg - hans forklaring, vitneavhør og øvrige beviser - ble avsluttet i midten av forrige uke. Etter planen skal dom og straffeutmåling komme allerede tirsdag 16. april.

Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, har tidligere sagt at nordmannen kommer til å gjenta at han ikke erkjenner skyld for det han er tiltalt for.

Den tidligere grenseinspektøren ble pågrepet utenfor hotellet sitt i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontanter på seg.

Han har erkjent at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

Berg har derfor nektet straffskyld for spionasjetiltalen etter paragraf 276 i den russiske straffeloven.

Statsminister Erna Solberg (H) sa på en pressekonferanse i St. Petersburg tidligere tirsdag at hun håpet å se Frode Berg tilbake i Norge, men ville samtidig ikke si om temaet ville bli tatt opp i hennes samtaler med president Vladimir Putin tirsdag ettermiddag.

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sa Solberg da.