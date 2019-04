Putin utelukker ikke en benådning av Frode Berg

Berg reagerte med fatning da han fikk høre aktors påstand i byretten i Moskva tirsdag.

– Han er ikke sjokkert, han er rolig. Vi diskuterte fra starten av at han kunne vente noe som dette, så han var forberedt, sier Frode Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, til VG.

Samme dag som Berg møtte i retten i Moskva, hadde statsminister Erna Solberg (H) toppmøte med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg. Etter møtet sa Putin til pressen at Frode Bergs sak fremdeles går for retten og at domstolen må fullføre prosessen før det er mulig å se på en mulig løsning av saken.

– Man kan kun benåde en person som er dømt, svarte Putin på spørsmål fra TV 2.

– Håper å se ham i Norge

Novikov fortalte at Berg er svært spent på om møtet mellom Solberg og Putin ville kunne bidra til å forandre hans skjebne.

-I Frode Berg-saken mener jeg vårt aller viktigste ansvar er å ivareta Frode Bergs interesser. Det betyr at det også er begrenset hva vi kommenterer av saker rundt dette, uttalte Solberg til norsk presse etter møtet.

-Vi håper å finne en god løsning som kan gjøre situasjonen enklere for Frode Berg og familien hans fremover, la hun til.

Tidligere på dagen uttalte Solberg at hun håper å se Frode Berg tilbake i Norge.

– Angrer ikke

Bevisførselen i rettssaken mot Berg – hans forklaring, vitneavhør og øvrige beviser – ble avsluttet i midten av forrige uke. Tirsdag ble partenes prosedyrer holdt og påstander lagt ned. Etter planen skal dom og straffeutmåling komme allerede tirsdag 16. april.

Rettssaken har gått bak lukkede dører. Advokat Novikov uttalte til TV 2 at aktor mener 14 års fengsel er riktig fordi Berg ikke innrømmer skyld og fordi han ikke angrer.

– Frode Bergs siste uttalelse i retten var at han elsker Russland. Han jobbet 26 år ved grensen. Han har gjort sitt beste for å jobbe for relasjonene mellom landene, sier advokaten til TV 2.

– I overkant

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, har ikke vært til stede i Moskva under rettssaken. Han sier til NTB at en påstand på 14 års fengsel er i overkant av hva de hadde ventet. Strafferammen for det Berg er tiltalt for ligger på mellom 10 og 20 år.

– Men vi har hele tiden vært oppmerksomme på å se oss over skulderen mot andre mekanismer. Vi ser ikke for oss at han får en fengselsstraff og blir sittende i russisk fengsel i hele dommens lengde. Vi ser for oss at han kan komme til Norge via soningsoverføring, benådning eller at man kommer fram til noe på bakrommet, sier Risnes til NTB.

Han har flere ganger de siste ukene sagt at han regner med at det også har vært uformelle prosesser mellom Norge og Russland i denne saken og har uttalt at han hadde forventninger til møtet mellom Solberg og Putin.

– Frode Berg har en egen evne til å holde motet oppe. Han har uttalt seg forsiktig og forståelsesfullt i retten og appellert til alle parter om å få slutt på dette, sier Risnes.

Nektet straffskyld

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet utenfor hotellet sitt i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontanter på seg.

Han har erkjent at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge Risnes.

Berg har derfor nektet straffskyld for spionasjetiltalen etter paragraf 276 i den russiske straffeloven.