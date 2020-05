Putin gjenåpner mens koronaen herjer som verst

ST. PETERSBURG: Selv om koronaen fortsatt sprer seg, og hans egen talsmann er innlagt med covid-19, sender Putin russerne tilbake på jobb. Russland er nå på andreplass på listen over land med flest koronasmittede. De offisielle dødstallene er imidlertid mistenkelig lave.

Mandag satte Putin seg foran et tv-kamera for å annonsere slutten på «den arbeidsfrie perioden». Foto: Alexei Nikolsky, Reuters/Scanpix

En splitter ny respirator kortsluttet tirsdag morgen på et sykehus i St. Petersburg. Kortslutningen førte til at en sykestue hvor fire pasienter under behandling for covid-19 tok fyr. Samtlige døde under brannen. Det samme gjorde en femte pasient i stuen ved siden av.

De foreløpige undersøkelsene bekrefter ifølge nettavisen Meduza at brannen på St. Georgs Hospital ble utløst av en feil i respiratoren, av merket Aventa-M, som er produsert i Russland. Flere apparater av samme merke ble i april sendt som humanitær bistand til USA.

Tre dager tidligere kortsluttet en annen Aventa-M-respirator på en intensivavdeling i Moskva. Her måtte 300 mennesker evakueres, og en kvinne omkom i brannen.

Om disse seks ofrene dukker opp i statistikken over russere som har dødd som følge av koronaviruset, er usikkert. Selv om Russland med over 240.000 smittetilfeller nylig klatret opp til andreplassen etter USA, så er dødeligheten ifølge offisielle tall bemerkelsesverdig lav. Eksperter undrer seg over at det bare er 2200 døde i et land med et så notorisk sultefôret helsesystem som det russiske.

Mer og mer tyder da også på at dødstallet er langt høyere.

Det er faktisk mulig at så mange som 70 prosent av de koronarelaterte dødsfallene aldri når frem til statistikken i Moskva, hvor om lag halvparten av smittetilfellene i landet har oppstått. Ute i regionene står det enda dårligere til, vurderer den uavhengige demografen Aleksej Raksja, som ifølge New York Times på regjeringens egne hjemmesider har funnet noen ellers godt gjemte tabeller over den samlede dødeligheten, og sammenlignet med den beskjedne statistikken over korona-døde.

«I de fleste tilfeller registreres dødsårsaken som sykdommen i det organet som direkte er årsaken til at folk dør», sier Aleksej Raksja til avisen. Han vil ikke utelukke at myndighetene også på andre måter manipulerer med tallene for å hjelpe Vladimir Putin med å skape et tålelig greit bilde av koronakrisen.

Fortsatt fare på ferde

Mandag satte Putin seg foran et tv-kamera for å annonsere slutten på «den arbeidsfrie perioden» russerne har vært underlagt de siste seks ukene. Allerede den påfølgende morgenen skulle arbeiderne vende tilbake til fabrikker og byggeplasser..

– Men kampen mot epidemien er ikke over. Det er fortsatt fare på ferde. Vi kan ikke tillate et sammenbrudd eller et tilbakefall, sa presidenten.

Med nedstengning, grundig testing og et godt helsevesen hadde man holdt dødeligheten nede. Nå måtte man se å få i gang økonomien uten å gi viruset fritt leide, forklarte Putin, som passet på å ikke komme inn på at koronaviruset uken før nærmest hadde eksplodert i Russland med over 10.000 nye smittetilfeller daglig.

Dagen etter tv-talen bekreftet presidentens talsmann, Dmitrij Peskov, at han hadde blitt innlagt med covid-19. Heldigvis var det over en måned siden han sist var fysisk nær Putin, kunne han fortelle, ifølge nyhetsbyrået Tass. Flere ministre er også innlagt med korona, og for et par uker siden ble også landets statsminister, Mikhail Misjustin, syk.

Putin selv jobber angivelig hjemme fra residensens utenfor Moskva, og har under koronakrisen holdt seg oppsiktsvekkende mye i bakgrunnen. Ingenting tyder på at dette vil endre seg, for i talen sin videredelegerte han ansvaret for den videre gjenåpningen av Russland til guvernørene ute i regionene.

I Moskva bekjentgjorde borgermester Sergei Sobjanin, som i Putins fravær fremstår som den ledende karakteren under krisen, at nedstengningen av den russiske hovedstaden vil forlenges til 31. mai.

Borgerne må bære munnbind om de ferdes i det offentlige rom. Der vil det dessuten være titusener av kameraer utstyrt med programvare som kan gjenkjenne ansikter, slik at politiet øyeblikkelig kan avsløre enhver som overtreder karantenereglene. Man må registrere seg online og få tilsendt en kode på mobilen selv for å dra på butikken eller apoteket.

Putin nær å miste grepet?

Man trenger ikke lese langt nedover i nyhetsstrømmen for å oppdage at Russland ikke er som resten av verden, heller ikke når det gjelder koronaen.

For eksempel har det vakt oppsikt at tre leger de siste tre ukene har kastet seg ut av vinduer, og dermed indikert at det russiske helsevesenet kanskje ikke er så velfungerende som Putin gir uttrykk for. Allerede før pandemien kom til Russland, var leger og øvrig helsepersonell under sterkt press.

En av legene jobbet i Stjernebyen, de russiske kosmonautenes treningssenter utenfor Moskva, og hadde selv blitt smittet med covid-19. Det ble åpenbart for mye for henne at hennes overordnede beskyldte henne for å ha spredt smitten til lokalområdet. Et par dager senere døde en annen kvinnelig lege på samme måte et annet sted i Russland.

Den tredje legen overlevde fallet fra andre etasje med store skader. Han hadde kort tid tidligere beklaget seg over at han ble tvunget til å jobbe videre, selv om han var smittet med korona. Ifølge noen medierapporter mistet han balansen da han satt i det åpne vinduet og røyket.

Det er ikke slike historier Putin ønsker å høre. I det hele tatt har koronakrisen blitt hans verste hodepine, siden han kom til makten for 20 år siden.

I motsetning til de fleste andre statsledere har populariteten hans vært fallende gjennom koronakrisen. Den russiske økonomien er, ikke mint på grunn av de fallende prisene på olje og gass, i alvorlige problemer. Pandemien har dessuten tvunget Putin til å utsette en folkeavstemming om en grunnlovsendring som skulle ha banet veien for at han kunne fortsette med å være president helt til 2036.

Selv den storslagne paraden på Den røde plass for å feire seieren i andre verdenskrig, var Putin nødt til å avlyse. Det har heller ikke hjulpet på humøret til vanlige russere at de fleste hjelpepakker under krisen har gått til store statskontrollerte selskaper.

Oppe i alt dette har Vladimir Putin dessuten problemer med å holde styr på sin ellers normalt trofaste indre krets i Kreml, om man skal tro den politiske analytikeren Tatjana Stanovaja, fra tenketanken R.Politik. Mens Putin sitter i residensen sin og er mer eller mindre usynlig, pleier medlemmene av Putin-kretsen sine egne interesser. Regimet virker til å være i oppløsning, og det har pågått lenge. Nå akselerer koronaen utviklingen, mener Stanovaja, som på Twitter skriver:

«Flere og flere politiske beslutninger blir tatt spontant, og Putin blir først informert i etterkant».

