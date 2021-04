Hva fikk en murerlærling med blå øyne til å oppsøke IS?

SYRIA: En 30-årig dansk mann har sittet i fengsel i Syria siden han for to år siden ble fanget ved ruinene av Islamisk Stats siste bastion. Her forteller han hvordan han endte der, og hva han håper vil skje med ham, og kona og den lille sønnen deres.

Utenlandske menn, mistenkt for å være IS-krigere i en fengselcelle i Syria. GORAN TOMASEVIC, Reuters/NTB