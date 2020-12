Iran hevder at Trump leter etter et påskudd for krig

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif anklager Donald Trump for å lete etter et påskudd for å gå til krig mot Iran før han forlater Det hvite hus.

NTB-DPA

– Etterretning fra Irak tyder på en plan for å fabrikkere et påskudd for krig, skriver utenriksministeren på Twitter nyttårsaften.

– Iran ønsker ikke krig, men vil åpent og direkte forsvare sitt folk, sin sikkerhet og sine vitale interesser, skriver han videre.

Zarif legger til at USAs president heller bør konsentrere seg om pandemien enn å sende militære fly og krigsskip til Persiabukta.