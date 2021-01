Twitter stenger Donald Trumps konto i tolv timer

Twitter har besluttet å stenge kontoen til USAs president Donald Trump i tolv timer, skriver selskapet selv på Twitter.

Donald Trump. Foto: Susan Walsh / AP

NTB

Presidenten har lagt ut flere meldinger under og etter onsdagens opptøyer der han gjentar påstanden om at valget stjeles fra ham.

– På grunn av den enestående og pågående voldelige situasjonen i Washington DC, har vi bedt @realDonaldTrump slette tre Twitter-meldinger som ble postet tidligere i dag og som er alvorlige brudd på våre regler, skriver Twitter.

Selskapet legger til at presidentens konto stenges i tolv timer, og at den vil forbli stengt dersom meldingene ikke er slettet innen tolvtimersperioden har gått ut.

Det betyr at det ikke vil komme flere meldinger fra Trump på en stund. I tillegg har Det hvite hus innført nedstengning, som betyr at de ikke vil komme med offisielle uttalelser fra presidenten.

USAs president Donald Trump får ikke legge ut nye innlegg på Facebook det neste døgnet. Kontoen hans sperres i 24 timer etter regelbrudd.

Trump la ut meldinger på Facebook under og etter opprøret i Washington, og Facebook sier meldingene inneholdt to klare regelbrudd.

– Det resulterer i en blokkering i 24 timer, noe som gjør at han ikke kan legge ut meldinger i den perioden, sier en talsmann for Facebook ifølge New York Times-reporter Mike Isaac.

Twitter har slettet meldingen der Donald Trump går langt i å forsvare opprøret i Washington, og videoen han la ut tidligere onsdag.

I meldingen skriver Trump at dette er sånt som skjer når en valgseier blir stjålet fra patrioter. I videoen, som ble lagt ut mens opprørere fortsatt var inne i kongressbygningen, ber Trump demonstrantene dra hjem, men sier at han elsker dem og at valget ble stjålet.