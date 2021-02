Vanskelig balansegang for Biden om Saudi-Arabia

President Joe Bidens beslutning om ikke å ilegge Saudi-Arabias kronprins sanksjoner er frustrerende for amerikanske menneskerettighetsaktivister.

På dette bildet er nåværende president Joe Biden sammen med Saudi-Arabias kong Salman i 2011. Biden vil ikke forholde seg til kronprins bin Salman, som CIA mener godkjente drapet på Jamal Khashoggi. Foto: Hassan Ammar / AP / NTB

NTB-AFP

President Joe Biden vil ikke innføre sanksjoner mot Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman for drapet på Jamal Khashoggi, men han vil heller ikke ha noe med ham å gjøre. Foto: Bandar Aljaloud / Saudi Royal Palace via AP / AP / NTB

Reaksjonene på Bidens respons på en rapport om drapet på journalisten Jamal Khashoggi viser hvilken delikat balansegang Biden må finne fram til i forholdet til en av USAs nærmeste allierte i Midtøsten.

USA offentliggjorde fredag en detaljert etterretningsrapport fra CIA der kronprins Mohammed bin Salman anklages for å ha godkjent det bestialske parteringsdrapet på Khashoggi i Saudi-Arabias generalkonsulat i Istanbul.

Rapporten var ferdigstilt for lenge siden, men tidligere president Donald Trump, som hadde et nært forhold til Saudi-Arabia og bin Salman, ville ikke offentliggjøre den.

Men ikke bin Salman

Biden reagerte på rapporten ved å innføre sanksjoner mot flere titall saudiarabere som antas å ha vært involvert i drapet, blant dem den tidligere etterretningssjefen. Men ikke mot bin Salman.

Han gjorde det imidlertid klart at han framover kun vil forholde seg til Saudi-Arabias kong Salman, og ikke bin Salman, og hans medarbeidere sier at bin Salman ikke kommer til å bli invitert til USA med det første.

USA innfører også en generell sanksjonskategori, kalt The Khashoggi Ban, som retter seg mot alle land som forsøker å undertrykke eller drepe sine egne opposisjonelle i andre land, som for eksempel Russland, Kina og Tyrkia.

– Frustrerende

Menneskerettighetsgrupper roste Biden for å slippe rapporten, men gjorde det klart at dette bare var et første skritt, og at mer måtte gjøres for å ansvarliggjøre bin Salman for sin rolle i drapet.

Washington-baserte Freedom House kaller det skuffende og frustrerende at USA ennå ikke er villig til å handle på basis av sin egen etterretning og innføre sanksjoner mot kronprinsen.

– Vi venter ikke mindre enn rettferdighet for Jamal Khashoggi og alle Saudi-Arabias tapre dissidenter, sier Human Rights Watch, som har produsert en dokumentar om drapet.

Human Rights Watch er fornøyd med offentliggjøringen av CIA-rapporten og gjør det klart at dette viser at USA må handle nå for å prioritere menneskerettigheter i forholdet til Saudi-Arabia.

Men gruppa legger til at USA må varsle Saudi-Arabia om at embargoen på offensive våpen som Biden innførte, ikke blir opphevet før Saudi-Arabia selv stiller alle som var involvert i drapet, for retten, inkludert kronprinsen.

Også kongressrepresentant Tom Malinowski, som var statssekretær for menneskerettigheter i Obama-administrasjonen, roser frigivelsen av rapporten, men mener at USA i henhold til eksisterende lov må nekte bin Salman visa.

For høy pris

Ifølge New York Times har Biden åpenbart konkludert med at prisen for å straffe bin Salman blir for høy. Utenriksminister Antony Blinken forklarer at Biden ønsker å justere på forbindelsene til Saudi-Arabia, men ikke bryte dem.

Saudi-Arabia er en av USAs nærmeste allierte i Midtøsten, selv om USA ikke lenger er avhengig av saudiarabisk olje nå som USA er blitt selvforsynt med olje. Men Saudi-Arabia er en viktig kjøper av amerikanske våpen, og er en alliert i striden med Iran og kampen mot terror.

Biden selv kalte i valgkampen Saudi-Arabia en pariastat, men i løpet av en flere uker lang debatt i Det hvite hus om saken konkluderte hans nye nasjonale sikkerhetsteam med at det ikke ville være mulig å nekte bin Salman visum til USA eller vurdere drapstiltale mot ham uten å bryte forbindelsene med landet.

Roser balansegangen

Dennis Ross, som er Midtøsten-ekspert med lang erfaringer fra forhandlinger i regionen, roste Biden for balansegangen.

– Dette er et klassisk eksempel på når man må balansere sine verdier mot sine interesser, sier han.

– Nå gjør vi det som viser en klar forskjell fra Trump når det gjelder demokrati og menneskerettigheter. På den annen side fins det ikke en sak i Midtøsten der vi ikke trenger dem til å spille en rolle – for eksempel Iran, konkurranse med kineserne, sier han.

– Hvis man innfører sanksjoner direkte mot kronprinsen, skaper man en fiendtlig atmosfære der man tvinger dem til å vise at USA må betale en høy pris, sier han videre.

Drept og partert

Khashoggi, som bodde utenfor Washington og var fast kommentator i Washington Post, ble drept da han oppsøkte konsulatet i Istanbul for å hente papirer han trengte for å gifte seg med sin tyrkiske kjæreste.

Tyrkisk politi har beskrevet at han ble drept og partert inne i konsulatet av en gruppe etterretningsoffiserer som var kommet fra Saudi-Arabia samme dag eller dagen før. Levningene, som ikke er funnet, ble trolig fraktet ut i kofferter.

Flere etterretningsoffiserer er stilt for retten og idømt lange straffer i Saudi-Arabia, straffene er siden vesentlig forkortet. Bin Salman nekter for å ha godkjent drapet, men tar likevel på seg det overordnede ansvaret.

Saudi-Arabia avviser CIA-rapporten, og snart etter at den var offentliggjort, begynte emneknaggen «Vi er alle MBS» å sirkulere på Twitter. MBS er bin Salman.