Ny studie: Koronasymptomer er dårlig markør for faktisk smitte

En studie viser at koronasmittede personer sjelden har hovedsymptomene på covid-19 den dagen de tester positivt. Og mange som føler seg dårlig, tester negativt.

I dag er koronatestingen i stor grad rettet mot personer som har symptomer, men dette fanger langt fra opp alle som er smittebærere, viser en ny studie. Her testes indere på et institutt i New Delhi. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

Hovedsymptomene på covid-19 er hoste, feber og tap av smak- eller luktesans. Men i den nye britiske studien går det fram at en andel på hele 86 prosent ikke viste tegn til noe av dette da de testet positivt.

Det er forskere fra University College London som står bak studien, som er publisert i tidsskriftet Clinical Epidemiology.

Professor Irene Petersen, som også er gjesteprofessor ved Aarhus Universitet, har ledet forskningsprosjektet. Hun fastslår at resultatene tyder på at mange sprer smitten mens de er uten symptomer, og at det trolig trengs langt hyppigere og omfattende testing for å få kontroll på det som omtales som «smitteoverføring i det stille».

Studien peker blant annet på at i alt 625 personer klaget over symptomer som kunne skyldes covid-19 i forbindelse med at de skulle ta testen. Det gjorde de før de visste testresultatet. Det viste seg imidlertid at kun 115 av disse testet positivt. Omvendt var det kun 27 av de 115 som hadde symptomer på selve testdagen. Resten, det vil si 76,5 prosent, var asymptomatiske.

Overrasket

– Jeg ble overrasket da tallene viste at flere enn tre av fire ikke hadde symptomer den dagen de ble testet. Det er mulig at noen av dem fikk symptomer senere, men det vet vi ikke, sier Irene Petersen i en pressemelding fra Aarhus Universitet.

Forskerne har basert studien på data fra en stor britisk befolkningsundersøkelse, der over 36.000 personer deltok. Her ble tusenvis av britiske familier koronatestet hver eneste uke i perioden mellom april og juni, uansett om noen i husholdningen hadde symptomer eller ikke.

En rekke andre undersøkelser fra andre deler av verden har også vist at det er en stor andel personer uten symptomer som tester positivt. På Island viste blant annet en studie blant 13.000 innbyggere at 43 av 100 som testet positivt, var asymptomatiske.

Petersens studie viser også at av de 115 som testet positivt, så var det kun 16 som rapporterte om symptomer som hoste, feber og tap av lukte- eller smakssans. 99 av dem gjorde det ikke, noe som svarer til 86 prosent.

– Jeg hadde forventet en større sammenheng mellom symptomer og testresultater, sier Petersen.

Vil ha ny teststrategi

Hun mener at resultatene bør føre til en ny vurdering av hvilke teststrategier som skal brukes i framtiden ettersom de nåværende testene retter seg mot dem med symptomer. Dermed forsinkes muligheten til å spore opp smittekilder.

– Så vi argumenterer for at man i større grad bør overveie det som kalles overvåkingstester, fordi vi vet at noen grupper er mer utsatte enn andre. Det kunne for eksempel vært en test av alle som arbeider på et slakteri, eller en test av alle universitetsstudenter før de drar hjem for å feire jul med familien, sier Petersen.

Hun tar også til orde for å analysere prøver fra fire til fem personer samtidig. Kun hvis testen er positiv, går man videre og tester hver enkelt av personene.

– Ingen løsninger er perfekte, men jeg tror at en slik teststrategi vil kunne fange noen friske smittebærere, som vi ikke får tak i med den nåværende teststrategien, sier Irene Petersen.