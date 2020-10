Kraftig kritikk mot Trump etter biltur

President Donald Trump får kraftig kritikk etter å ha forlatt sykehuset i en bil for å ta seg en runde og hilse på tilhengere som hadde samlet seg utenfor.

President Donald Trump tar en runde i bil for å vinke til tilhengere utenfor sykehuset det han er innlagt for covid-19. Foto: Tony Peltier / AP / NTB

– Dette er galskap, uttalte doktor James P. Phillips, en lege ved Walter Reed-sykehuset hvor Trump blir behandlet for covid-19.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Trump ble observert i en av Det hvite hus' pansrede SUV-er mens han ikledd munnbind vinket til tilhengerne.

– Hver eneste person i det kjøretøyet må nå gå i karantene i 14 dager. De kan bli syke, og de kan kanskje dø. Alt for et politisk teater, tordner legen.

Secret Service-agentene som var i bilen sammen med Trump, var ikledd munnbind og annet beskyttelsesutstyr.

Trump: – Overraskelsesbesøk

Det var først uklart hvor han var på vei – om han var utskrevet etter koronabehandlingen og skulle hjem til Det hvite hus, eller om det bare var en liten tur ut.

Tidligere varslet Trump på en Twitter-video at han skulle gjennomføre et overraskelsesbesøk, men uten å varsle pressen.

– Vi skal avlegge et lite besøk hos de fantastiske patriotene som vi har her ute på gata, sa han på videoen.

På en video som er lagt ut av en CNN-journalist, ser man presidenten som vinker til en gruppe jublende tilhengere som har holdt til utenfor sykehuset siden han ble innlagt fredag.

På Twitter-videoen han selv sendte ut, sa han også at han har lært mye om koronaviruset på sykehuset, og at det har vært som en skole.

– Klarert med sykehuset

Det hvite hus sier at alle forholdsregler ble tatt under Trumps utflukt, og at det hele var klarert med medisinsk personell, ifølge Fox News.

– Egnede forholdsregler ble tatt under gjennomføringen av turen for å beskytte presidenten og andre involverte, inkludert personlig smittevernutstyr, informerer stedfortredende pressesekretær Judd Deere i Det hvite hus i en uttalelse.

– Turen ble klarert av medisinsk team som trygg å gjennomføre, tilføyer Deere.

– I god bedring

Det er ennå ikke klart når Trump kan utskrives fra Walter Reed-sykehuset utenfor Washington, men legene sa søndag at tilstanden hans har bedret seg, og at han kanskje mandag kan reise tilbake til Det hvite hus, som har alt det medisinske utstyret han trenger.

– Presidentens tilstand har fortsatt å bedre seg. Som med alle sykdommer, er det ofte opp og ned, sa hans lege Sean Conley.

Bare noen timer tidligere hadde Trumps leger fortalt at oksygenmetningen i blodet hans hadde falt brått to ganger de siste dagene, og at de ga ham en steroid-behandling som normalt bare anbefales for svært syke pasienter.

Conley sa at oksygenmetningen, som normalt skal ligge mellom 95 og 100 prosent, var nede i 93 prosent samtidig som han hadde høy feber, én gang fredag, og én gang til lørdag.

Legene ville ikke si noe om hvorvidt det er observert tegn til lungebetennelse eller andre skader i lungene.

Troverdighetsproblem

Conleys uttalelser sto i klar kontrast til det optimistiske bildet han forsøkte å tegne av situasjonen lørdag.

Det har dermed vært to dager med forvirrende og motstridende meldinger om presidentens helse fra Det hvite hus, som allerede fra før har et troverdighetsproblem, noe som skaper tvil om Trumps leger gir offentligheten et korrekt bilde av tilstandens alvor.

Da journalister konfronterte Conley med de motstridende opplysningene, innrømmet han at han hadde prøvd å gi et rosenrødt bilde av situasjonen som reflekterte legenes optimisme.

Han vedgikk at det da kunne se ut som de prøvde å skjule noe, noe han sa ikke var tilfelle.

I tillegg har Secret Service-agenter den siste tiden uttalt seg med bekymring over den mangelfulle og likegyldige holdningen til munnbind og sosial distansering i Det hvite hus, men at det er lite de kan gjøre med det.

Førsteklasses behandling

Over 209.000 amerikanere har hittil dødd av viruset, det klart høyeste antall i verden, og over 7,4 millioner mennesker er smittet i USA. Men få har tilgang til den omfattende behandlingen som Trump får, med tilsyn døgnet rundt og avansert eksperimentell behandling.

Behandlingen med deksametason-steroider kommer i tillegg til den ene dosen av et eksperimentelt legemiddel som gir kroppen antistoffer for å hjelpe immunsystemet med å bekjempe viruset, og en fem dagers kur med Remdesivir.

Men deksametason anbefales egentlig kun for svært alvorlig syke pasienter som må ha ekstra oksygen. For dem med lettere symptomer kan medisinen tvert imot være skadelig ved at den kan hemme enkelte immuncellers evne til å bekjempe infeksjon.