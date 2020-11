Fire toppledere i Pentagon er sparket eller har gått av

President Donald Trump har gjennomført omfattende endringer i ledelsen av forsvarsdepartementet etter at han sparket forsvarsminister Mark Esper.

Blant dem som nå har inntatt det amerikanske forsvarsdepartementet, er ifølge amerikanske medier Anthony Tata, en tidligere Fox News-kommentator som har kommet med svært omstridte uttalelser. Foto: Charles Dharapak, / AP / NTB

NTB

I tillegg til Esper er tre andre i Pentagons øverste ledelse enten sparket eller har trukket seg, blant dem Espers stabssjef. Alle er erstattet av folk som anses som lojale mot Trump.

Utrenskningen i toppen av Pentagon, som ble kunngjort 24 timer etter at Esper ble sparket, har skapt uro blant de militære og sivile lederne i departementet, som lurer på hva det neste blir.

Blant dem som kommer inn i stedet, er en omstridt person som kolporterer konspirasjonsteorier og en gang kalte tidligere president Barack Obama terrorist.

Omkalfatringen i Pentagon fyrer opp under følelsen av kaos som råder i Washington etter at Trump nektet å erkjenne at han tapte valget. Bekymringen er at kaoset skal undergrave USAs nasjonale sikkerhet.