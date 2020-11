Dobbeltdrapssiktede Rittenhouse løslatt mot kausjon

Kyle Rittenhouse, 17-åringen som er siktet for å ha drept to menn under en demonstrasjon mot politivold i USA, er løslatt mot en kausjon på 18 millioner kroner.

Kyle Rittenhouse (til venstre) sammen med en annen væpnet sivilperson i Kenosha på drapskvelden 25. august. Foto: Adam Rogan/The Journal Times via AP / NTB

NTB-AP

For mindre enn 20 minutter siden

En dommer i Wisconsin åpnet 3. november for å løslate Rittenhouse. Han er blant annet siktet for å ha skutt og drept Joseph Rosenbaum og Anthony Huber, samt såret Gaige Grosskreutz, under en demonstrasjon i Kenosha i Wisconsin 25. august.

Rittenhouse hevder han ble angrepet da han voktet butikker og at han skjøt i selvforsvar. President Donald Trump antydet det samme da han kommenterte hendelsen.

Kyle Rittenhouse er blant annet siktet for å ha drept to menn. Foto: Antioch Police Department/Chicago Tribune via AP / NTB

Black Lives Matter-tilhengere har omtalt Rittenhouse som en tilhenger av hvit overmakt, mens konservative har beskrevet ham som en patriot som benyttet seg av retten til å bære våpen under opptøyer.

Støttespillere har donert millioner til et fond for rettshjelp for Rittenhouse. 17-åringen har fortalt Washington Post at han kjøpte automatgeværet sitt med pengene han fikk fra myndighetene da han ble permittert under pandemien.

Siden han ikke selv er gammel nok til å kjøpe våpen i Wisconsin, fikk han en kamerat til å kjøpe det for ham.