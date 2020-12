Flere knivstukket i sammenstøt etter Trump-demonstrasjon i Washington

Flere er sendt til sykehus, muligens med livstruende skader, etter å ha blitt knivstukket under sammenstøt i kjølvannet av en Trump-demonstrasjon i Washington.

Tusenvis av president Donald Trumps støttespillere, blant dem flere tilhengere av ytre høyre-gruppa Proud Boys, samlet seg lørdag i støtte til presidentens forsøk på å omgjøre valgresultatet. Flere ble knivstukket i sammenstøt i kjølvannet av demonstrasjonen i Washington, opplyser politiet til Washington Post. Foto: Luis M. Alvarez / AP / NTB

NTB-DPA

Minst fire personer har blitt knivstukket, får Washington Post opplyst av nødetatene i Washington.

Volden brøt ut mellom medlemmer av den fascistiske ytre høyre-gruppa Proud Boys og motdemonstranter. Det er uklart hvilke grupperinger de skadde og gjerningspersonene tilhører.

Washington-politiet har pågrepet minst 23 personer i forbindelse med sammenstøtene. Seks av dem er siktet for å ha angrepet politiet.

I alt har åtte personer, to av dem politibetjenter, blitt skadd, opplyser politiet.

Tusenvis av president Donald Trumps tilhengere samlet seg i USAs hovedstad lørdag for å vise sin støtte til presidentens forsøk på å omgjøre valgresultatet.

Også i delstaten Washingtons hovedstad Olympia brøt det ut vold under en demonstrasjon til støtte for Trump. Seattle Times får bekreftet av politiet at en person ble skutt i forbindelse med lignende sammenstøt som dem i Washington. Tilstanden for skuddofferet er ukjent.