Flere tusen demonstrerer mot Putin i Moskva

Flere tusen tilhengere av Aleksej Navalnyj har samlet seg i sentrum av Moskva foran en marsj mot Kreml. Blant de pågrepne er Navalnyjs kone.

Kvinner med plakater som forsvarer Aleksej Navalnyj under en protest i Moskva lørdag. «Frihet for Navalnyj» og Ikke vær redd, ikke vær taus» står det på plakatene. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

NTB-DPA-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

En kvinne blir pågrepet i forkant av en demonstrasjon til støtte for opposisjonslederen Aleksej Navalnyj i Moskva lørdag. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

Politiet pågriper en mann i Khabarovsk under protester mot at Aleksej Navalnyj ble pågrepet. Foto: Igor Volkov / AP / NTB

Navalnyj har oppfordret folk til å demonstrere mot president Vladimir Putin lørdag, og allerede er minst 860 mennesker pågrepet øst i landet, ifølge Reuters, som siterer observatørgruppa OVD-Info.

Politiet i Moskva begynte også å pågripe demonstranter i forkant av den ventede demonstrasjonen på Pusjkin-plassen i sentrum av byen.

Blant dem som er pågrepet, er Navalnyjs kone Julija, som selv postet et bilde på Instagram av seg selv inne i politibilen.

«Beklager dårlig kvalitet. Veldig dårlig lys inne i politibilen», skrev hun.

Mye politi

Demonstrantene kom til plassen til tross for tung tilstedeværelse av politi. Over høyttalere ble de advart om at demonstrasjonen er ulovlig, og bedt om å holde avstand på grunn av koronapandemien.

Demonstrantene kom til plassen med plakater med teksten «Russland vil bli fritt». Flere av dem har begynt å gå mot Kreml, mens andre har sperret gjennomfartsåren Tverskaja-gata.

I Khabarovsk, som ligger sju timer foran Moskva, har aktivister delt videoer av politifolk som gjør pågripelser. Hundrevis trosset også kulda i Vladivostok og Irkutsk og ropte blant annet «Vi er de mektige» og «Putin er en løgner».

Flere tusen mennesker demonstrerte i Jekaterinburg, og i Jakutsk, en havneby helt øst i Sibir der temperaturen var helt nede i 50 kuldegrader, ble 13 mennesker pågrepet.

Tatt i passkontrollen

Navalnyj ble pågrepet allerede i passkontrollen da han returnerte til Russland forrige helg for første gang siden han ble forgiftet og evakuert til Berlin i Tyskland i august i fjor.

Selv har han hele tiden hevdet at russiske myndigheter sto bak forgiftningen, og laboratorier både i Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at han ble utsatt for den russiske novitsjok-giften.

Russiske myndigheter har allerede fengslet flere av Navalnyjs nære allierte i forbindelse med de planlagte demonstrasjonene. Aktivisten Ljubov Sobol og Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj ble pågrepet torsdag.

Navalnyj skal holdes varetektsfengslet fram til 15. februar.

