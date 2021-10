Trump krever at 770 dokumenter hemmeligstemples

Tidligere president Donald Trump vil nekte Kongressen innsyn i dokumenter fra Det hvite hus, under angrepet på Kongressen 6. januar.

USAs riksarkiv la lørdag fram listen over dokumenter fra Det hvite hus som tidligere president Donald Trump krever ikke skal utleveres til Kongressen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Listen omfatter 770 dokumenter, samtalelogger, agendaer og håndskrevne notater, stort sett fra tiden rundt angrepet på Kongressen 6. januar.

Blant dem er papirene til hans nærmeste medarbeidere, blant annet håndskrevne notater fra stabssjef Mark Meadows om opptøyene ved Kongressen.

På listen er også den offisielle kalenderen til Det hvite hus der alle hans aktiviteter, reiser, telefonsamtaler, besøk og brifinger er oppført, notatene til pressesjef Kayleigh McEnany og utkastet til talen han holdt 6. januar, der han oppfordret folk til å marsjere til Kongressen.

Det er komiteen i Representantenes hus som gransker hendelsene 6. januar og Trumps forsøk på å undergrave legitimiteten til valget i november i fjor, som har krevd dokumentene utlevert.

Trump har påberopt seg det som i USA kalles «executive privilege», det vil si juridisk beskyttelse av presidentembetets makt, for å hindre at dokumentene utleveres.

Høyesterett har tidligere godkjent at presidenter kan holde visse dokumenter borte fra offentligheten for å gjøre kommunikasjonen med medarbeiderne lettere og mer åpen. Men det er ikke klart om en tidligere president kan påberope seg slik beskyttelse.

President Joe Biden har hittil avvist begjæringen om beskyttelse, med den begrunnelse at «det er nødvendig å kaste lys over bakgrunnen for det mest alvorlige angrepet på den føderale regjeringen siden borgerkrigen», slik rådgiver Dana Remus formulerer det.

Saken vil trolig utløse en langvarig tautrekking i domstolene om Kongressens myndighet til å granske den utøvende makten, og en tidligere presidents rett til å motsette seg slike forsøk, og det kan gå mange måneder før Kongressen eventuelt får tilgang på dokumentene.