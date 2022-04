Åpen koronakrangel mellom politi og beboere i Shanghai

Videoer av beboere som krangler åpenlyst med politiet om koronatiltak i Shanghai gir et sjeldent blikk inn i den tiltakende misnøye i den kinesiske storbyen.

Helsearbeidere viser vei for pasienter som forlater et midlertidig covid-19-sykehus som er etablert i et kongressenter i Shanghai. Flere beboere i storbyen har klaget høylytt på den strenge nedstengingen av byen.

NTB-AFP

Byen og dens 25 millioner innbyggere er i sentrum for det største koronautbruddet siden den første smittebølgen i Wuhan for over to år siden. Beboere som har vært underlagt en svært streng nedstenging har klaget på matmangel og overivrige tjenestemenn som tvinger dem inn i karantene. Myndighetene jobber på spreng for å bygge karantenemottak med tusener av sengeplasser, mens tallet på nye smittede har passert 20.000 per dag.

Torsdag kveld dukket det opp videoer i sosiale medier der beboerne i et boligkompleks roper sin protest mot politifolk som prøver å komme seg inn. Tilsynelatende blir flere personer arrestert, og beboerne beskylder politiet for å slå.

Tvangsflyttes

Hendelsen ble utløst da 39 husstander fikk ordre om å flytte «for å oppfylle behovet for forebygging og kontroll av epidemien». Leilighetene deres skal brukes til å huse folk som har testet positivt, ifølge eiendomsselskapet som eier området. Selskapet sier beboerne som må flytte, har fått tilbud om andre leiligheter.

– De prøver å gjøre boligområdet vårt om til et karantenesenter og la dem som er positive bo her, roper en kvinne i protest.

Videoer med kritikk og demonstrasjoner blir ofte raskt fjernet fra sosiale medier i Kina. Også denne gangen ble de digitale sporene ryddet unna, og søk etter det aktuelle boligkomplekse gir ingen resultater på Weibo, en kinesisk tjeneste som ofte sammenlignes med Twitter.

Skilte barn og foreldre

I tillegg til matmangel og strenge karanteneregler, har det blitt protestert mot at en helsearbeider avlivet noens hund og at koronasmittede barn ble skilt fra sine friske foreldre, en ordning som senere er myket opp.

Myndighetene sier byen «overhodet ikke vil slappe av», men fortsetter å opprette karanteneplasser for alle som tester positivt – enten de har symptomer eller ei.