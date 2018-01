19-åringen ble funnet delvis avkledd i havnen i Aalborg sentrum. Klokken 2.55 anmeldte hun voldtekten. Kvinnen er sendt til rettsmedisinsk undersøkelse, mens politiet leter etter gjerningsmannen.

Nordjyllands politi opplyser at de har kalt inn hundepatruljer fra flere byer for å hjelpe til med å finne gjerningsmannen, men at de mandag morgen ikke hadde anhold noen.