18 døde etter bombeangrep i afghansk begravelse

Bomben var plassert på en motorsykkel i det østlige provinsen Nangarhar i Afghanistan. Eksplosjonen skjedde under begravelsen til en tidligere distriktssjef i provinsen. Innledningsvis ble det meldt om seks drepte og elleve sårede, men dødstallet fortsatte å stige. Mandag opplyser en talsmann for myndighetene at 18 personer er døde etter angrepet.

Tidligere har myndighetene meldt at 14 er såret. Alle de sårede skal være sivile.

Det er fremdeles uklart hvem som plasserte bomben. Taliban har nektet for å ha vært involvert i angrepet. Nangarhar er arnestedet til ekstremistgruppa IS i landet og har vært deres tilholdssted siden tidlig 2015, men foreløpig har ikke IS uttalt seg om angrepet.

Søndagens angrep fant sted bare noen dager etter at IS tok på seg ansvaret for et angrep mot et sjiamuslimsk kultursenter i Kabul der 41 personer ble drept og over 80 såret.