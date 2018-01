Polen forsvarer lov mot «polske dødsleirer»

Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz rykket søndag ut og forsvarte lovforslaget, som åpner for at bruk av uttrykket «polske dødsleire» og andre anklager om at Polen var involvert i nazistenes forbrytelser, kan føre til fengsel i opptil tre år.

–Jeg mener at forbrytelser her i verden som ikke ble utført av polakker, likevel tillegges polakker, sa Czaputowicz.

–Det er noen formuleringer som kan bli misforstått, sa han videre.

Lovforslaget ble vedtatt i den polske nasjonalforsamlingen fredag. Dagen etter ble Holocaustdagen markert rundt om i verden.

Israel og statsminister Benjamin Netanyahu reagerte lørdag kraftig både på timingen og på selve lovforslaget. Søndag kalte de inn Piotr Kozlowski, chargé d'affaires ved den polske ambassaden i Israel, for å få en redegjørelse.

–Israels motstand mot ordlyden i loven ble uttrykt overfor ham, heter det i en uttalelse fra israelsk UD.

–Lovens timing – på kvelden under den internasjonale minnedagen for holocaust-ofre – var spesielt overraskende og uheldig, heter det videre.

Over en million jøder ble drept i Auschwitz og den nærliggende dødsleiren Birkenau. Polen er opptatt av å understreke at dette skjedde mens landet var okkupert av Nazi-Tyskland.

–Auschwitz-Birkenau er ikke et polsk navn, og Arbeit Macht Frei er ikke en polsk setning, skrev Polens statsminister Mateusz Morawiecki på Twitter lørdag.

Loven må godkjennes av det polske senatet og presidenten før den kan tre i kraft.