Røde Kors forbereder seg på at ebola kan spre seg til flere land

Kongo er på nytt blitt rammet av et utbrudd av den dødelige virussykdommen ebola. I tillegg til frykt og uvitenhet, skaper krigen og volden som herjer i området store problemer for innsatsen mot epidemien. Lørdag ble to helsearbeidere drept av opprørere i byen Butembo utenfor Beni. Kongos helseminister kaller drapene for en «svart dag» for alle som bekjemper virussykdommen.

Spredningsfare

Røde Kors frykter nå at viruset skal spre seg til nabolandene og har derfor trappet opp ebola-beredskapen i Burundi, Rwanda, Sør-Sudan og Uganda. Blant annet sender Røde Kors en helsekoordinator fra Norge.

– Utbruddet i Kongo beveger seg opp mot ett av de større utbruddene vi har sett. Faren for ytterligere spredning er absolutt reell, siden mennesker er i bevegelse både internt i Kongo og til naboland, sier Tonje Tingberg, helsekoordinator i Norges Røde Kors, i en pressemelding.

Av 220 smittede har rundt 140 personer dødd som følge av den alvorlige sykdommen, ifølge Verdens helseorganisasjons siste oppdatering 16. oktober.

Det nyeste utbruddet har sitt senter i Beni, en by i provinsen Nord-Kivu ved grensa til Uganda.

Motvilje

Det nye utbruddet er delvis et resultat av befolkningens motvilje mot tiltakene som må til for å få kontroll, har landets helseminister Oly Ilunga tidligere uttalt.

Frykt og uvitenhet om det dødelige viruset har skapt mistenksomhet mot helsearbeidere utenfra, og myndighetene har måttet sette i verk tiltak for å beskytte helsearbeiderne etter en rekke tilfeller av overfall der folk er blitt skadd. Lørdag ble altså to helsearbeidere drept av opprørere i byen Butembo.

Området helsearbeiderne er i er så farlig at det beskrives som en «krigssone». Daglig hører helsearbeiderne skudd som løsner, og de må eskorteres inn og ut av de mest utrygge områdene før sola går ned i frykt for angrep.

Begravelser

En av utfordringene til nødhjelpsorganisasjonene i det rammede området er å forklare at de tradisjonelle formene for begravelser ikke er trygge nok, skriver Røde Kors i pressemeldingen.

En død ebolasmittet person er svært smittsom og kan smitte andre om liket ikke bli håndtert riktig. men trygge begravelser er en utfordring for myndighetene når rasende familiemedlemmer avviser at helsearbeidere blir involvert i det som er et svært personlig øyeblikk.