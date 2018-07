Trump usikker på om Mays brexit-forslag er det britene stemte for

Uttalelsen kommer kort tid før han drar for å møte Storbritannias statsminister Theresa May under sitt første offisielle besøk til Storbritannia torsdag.

Besøket kommer samme dag som May og den britiske regjeringen la fram sin plan for hva slags forbindelser Storbritannia skal ha til EU etter brexit. May legger opp til det som beskrives som nettopp en såkalt myk brexit-strategi.

Hun er hardt presset etter at både utenriksminister Boris Johnson og brexitminister David Davis trakk seg på grunn av regjeringens plan. Begge er blant EU-motstanderne som står for en såkalt hard brexit.

– Folket stemte for å bryte det opp (Storbritannias forbindelser til EU), så jeg regner med det er det de vil gjøre, men kanskje de tar en litt annen vei. Jeg vet ikke om det er det de stemte for, sa Trump, med henvisning til den britiske folkeavstemningen.

Han understrekte samtidig at det er opp til britene å selv bestemme hvordan de løser brexit.

– Brexit har jeg lest masse om de siste par dagene. Det ser ut til å gå en annen vei enn det det så ut til først, der de fortsatt er delvis involvert i EU etter brexit. Jeg har ingen spesiell beskjed å gi i den forbindelse, dette er opp til britene, sa Trump.

Trump kommenterte også de planlagte protestene mot ham i London og andre steder.

– Jeg tror det kommer til å gå bra. Jeg tenker at jeg er godt likt der borte, og jeg tror de er enige med meg om innvandring. Jeg er veldig sterk når det gjelder innvandring, sa Trump, før han begynte på et lengre resonnement om tematikken.