Indonesiske soldater får beskjed om å skyte mot plyndrere

Indonesisk politi har allerede pågrepet et titalls mennesker for å plyndre i krisesonen rundt kystbyen Palu, som er en eneste stor ruin etter jordskjelvet og den påfølgende tsunamien fredag.

Den lokale obersten Ida Dewa Agung Hadisaputra bekrefter at soldatene nå har fått beskjed om å skyte med skarpt mot folk som blir tatt i å stjele fra butikker.

– Hvis det er mer plyndring, kommer vi først til å fyre av et raskt varselskudd og deretter skyte for å stanse dem, sier Hadisaputra.

Det indonesiske forsvaret valgte å tolerere plyndring de første par dagene etter katastrofen ettersom butikkene var stengt og folk hovedsakelig stjal ting de trengte, som bensin og vann.

– Men etter tre dager begynte folk å plyndre ting som elektronikk, sier Hadisaputra.

Vulkanutbrudd

Over 1.400 mennesker er funnet omkommet etter det kraftige jordskjelvet 28. september. Situasjonen er vanskelig for de overlevende, ettersom skjelvet og tsunamien knuste hus og la hele byer i ruiner.

Om lag 66.000 hjem er ødelagt og på øya Sulawesi alene anslår FN at 200.000 mennesker har behov for umiddelbar nødhjelp. Situasjonen ble enda verre onsdag da en vulkan på Soputan-fjellet nord på Sulawesi hadde utbrudd og sendte aske 4.000 meter opp i lufta.

Asken gjør det vanskeligere for flyene som frakter nødhjelp og evakuerer dem som fortsatt er strandet etter jordskjelvet.

1.600 evakuert

Likevel ble noen få heldige i kriserammede Palu evakuert i løpet av onsdagen da et indonesisk marinefartøy nådde fram til området.

KRI Makassar tok med seg 1.600 mennesker, hovedsakelig barnefamilier, eldre og funksjonshemmede fra Palu, til tryggere omgivelser i Makassar sør på øya.

– Vi vil komme oss i sikkerhet, for vi har hørt at gjørma er i ferd med å bevege seg igjen, sier Rusella, en av dem som ble evakuert.

Marinefartøyet hadde også med seg forsyninger og humanitærhjelp til dem som er igjen i Palu og Donggala sentralt i Sulawesi.

Tiden renner ut

Dødstallet har steget jevnt siden fredagens katastrofe, og det offisielle tallet var onsdag kveld 1.411. Fortsatt er det imidlertid frykt for at tallet kan stige betraktelig.

Myndighetene har satt en tentativ frist på å finne savnede til fredag. Etter dette anslås det at sjansen for at de som er fanget under bygningsrester har overlevd, nærmer seg null.

Redningsarbeiderne konsentrerer seg om fire nøkkelområder rundt Palu – hotellet Roa-Roa der det anslås at opp mot 60 mennesker fortsatt befinner seg under bygningsrestene, et kjøpesenter, en restaurant, og Balaroa-området, der jordskjelvet på et tidspunkt omdannet jorda til en grøtlignende masse.

Til sammen anslår myndighetene at det dreier seg om minst 150 mennesker.

– Kontroll

Indonesiske myndigheter har tidligere bedt internasjonale redningsteam om å trekke seg ut og hevder at krisen er «under kontroll».

Innbyggere i avsidesliggende landsbyer som Wani i Donggala-provinsen sier imidlertid at de har fått lite hjelp og at håpet deres renner ut.

– Minst tolv mennesker i dette området er ikke funnet, sier innbygger Mohammad Thahir Talib.

– Folk i området sør for oss har ikke fått beskjed om å evakuere, så vi vet ikke om det er omkomne der. Det kan muligens være flere, fortsetter 39-åringen.