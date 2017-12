Demokratene jubler over seier i Alabama

Doug Jones' seier innebærer at republikanernes flertall i Senatet blir redusert til 51–49. Det er første gang på 25 år at en demokrat har blitt valgt til senator i Alabama.

Jones ble tatt imot med stormende jubel da han møtte tilhengerne sine etter at resultatet av valgthrilleren var klart.

– Jeg er overveldet. Men jeg har sagt gjennom hele valgkampen at 12. desember kom til å bli en historisk dag. Jeg tror jeg har ventet på dette hele livet, og nå vet jeg ikke hva jeg skal si, sa Jones.

63-åringen er jurist og kjent for å ha fått dømt medlemmer av Ku Klux Klan for drap på fire jenter etter at de på 1960-tallet bombet en afroamerikansk kirke.

Motkandidaten, den erkekonservative republikaneren Roy Moore, er i valgkampen blitt anklaget for seksuell trakassering og overgrep mot mindreårige.

– Kan vinne hva som helst

USA-forsker Frida Stranne beskriver Demokratenes seier som «litt av et politisk jordskjelv», og et republikansk prestisjetap i den konservative delstaten Alabama.

– Det ryster Republikanerne i grunnvollene og gir Demokratene ny energi framover, skriver Stranne i en kommentar til nyhetsbyrået TT.

Svensk-amerikanske Elizabeth Walentin, som tidligere har vært valgkampmedarbeider for Demokratene, tror Alabama-valget vil gå inn i historiebøkene.

– Om de kan vinne i Alabama, kan de vinne hva som helst, sier Walentin.

Andre USA-kjennere peker på at situasjonen foran valget i Alabama var svært spesiell. Historiker Hallvard Notaker ved Universitetet i Oslo tror ikke Jones ville vunnet hvis motkandidaten hadde vært en mer tradisjonell republikaner.

Republikansk splittelse

I stedet peker Notaker på at Moores nederlag i praksis er en seier for den mer moderate delen av Det republikanske partiet.

Flere sentrale ledere i Det republikanske partiet har nektet å støtte Moore, men president Donald Trump ga ham tydelig støtte i innspurten av valgkampen. I tillegg har Trumps omstridte tidligere rådgiver Steve Bannon stilt seg bak ham.

– Valgresultatet er et nederlag for Bannon, og en seier for den etablerte delen av partiet, sier Notaker til NTB.

Da alle valgkretsene hadde meldt inn sine resultater, hadde Jones fått 49,9 prosent av stemmene, mens Moore hadde 48,4 prosent. 21.000 stemmer skilte de to kandidatene, ifølge amerikanske medier.

Moore nektet å godta nederlaget og krevde i stedet omtelling. Men lovverket i Alabama stiller bare krav om omtelling hvis avstanden mellom kandidatene er mindre enn 0,5 prosent. Onsdag morgen norsk tid hadde Jones et overtak på 1,5 prosent.

– Gud har kontroll

– Vi vet at Gud alltid har kontroll. Men vet dere, noe av problemet med denne valgkampen har vært at vi har blitt framstilt i et feilaktig og ufordelaktig lys, sa Moore til sine tilhengere etter at resultatet var klart.

Den omstridte politikeren viste trolig til overgrepsanklagene mot ham. Seks kvinner har anklaget Moore for å ha forsøkt å innlede forhold med dem da de var tenåringer. Han var da i 30-årene og arbeidet som advokatfullmektig. To av dem har anklaget ham for overgrep og trakassering.

Selv om Trump støttet Moore i valgkampen, gratulerte han Jones da det var klart at han hadde vunnet.

Presidenten antyder også at Republikanerne får en ny mulighet til å kapre en av Alabamas senatsplasser i kongressvalget neste år.

Mange demokrater håper på sin side at seieren i Alabama blir et frampek mot et kongressvalg hvor opposisjonspartiet vil kunne true republikanerne også i deres kjerneområder