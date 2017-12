Muslimske land erklærer Øst-Jerusalem som palestinsk hovedstad

Organisasjonen erklærer «Øst-Jerusalem som hovedstad i staten Palestina», heter det i slutterklæringen fra det ekstraordinære møtet i Istanbul onsdag.

Videre heter det at OIC inviterer «alle land til å anerkjenne staten Palestina og Øst-Jerusalem som dets okkuperte hovedstad».

Uttalelsen er et svar på USAs president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Trumps beslutning er ugyldig og undergraver alle fredsforsøk, heter det i uttalelsen.

Trumps anerkjennelse oppildner til ekstremisme og terrorisme, heter det videre.

Trumps kunngjøring anses av OIC som en kunngjøring om at USA trekker seg fra sin rolle som tilrettelegger for fred i Midtøsten. Videre mener OIC at Trumps kunngjøring er en «oppfordring til Israel til å fortsette sin kolonialisme, bosetningspolitikk, apartheid og etniske rensing», skriver OIC i slutterklæringen.

OIC består av 57 medlemsland. Blant deltakerne på det ekstraordinære møtet i Istanbul onsdag var Irans president Hassan Rouhani, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Jordans kong Abdullah.

Saudi-Arabias kong Salman deltok ikke. I stedet sendte han ut en uttalelse fra Riyadh der han sa at det trengs en politisk løsning og at palestinerne har legitim rett til å kreve Øst-Jerusalem som sin hovedstad.